"Путин может узнать об этом последним": эксперт рассказал, когда в России может наступить коллапс

У страны-агрессора России нет ресурсов для того, чтобы продолжать войну против Украины на протяжении десятков лет. А поскольку это тоталитарный режим, и факт отсутствия ресурсов скрывается как в высших эшелонах власти, так и среди населения страны, Россию "в определенный момент" ждет коллапс. Причем главарь Кремля Владимир Путин может узнать об этом последним.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Эксперт сослался как на мировую, так и на исключительно российскую историю.

Произойдет неожиданно

Парадоксально, но факт: хотя в России, как говорится, все обо всем знают, коллапс страны станет неожиданностью почти для всех.

"Скорее всего, как это уже бывало в российской истории, если такой коллапс произойдет, то это случится неожиданно. Об этом говорят многие аналитики, в том числе эксперты из России, специалисты по истории революций и восстаний и т. д. – о том, что нет железобетонных признаков, которые позволили бы предсказать, в какой временной перспективе это может произойти. Но уже тогда, когда это действительно происходит, все внезапно начинают вспоминать, что все признаки, все "ингредиенты" коллапса уже были раньше", – говорит эксперт Алексей Мельник.

Дело в том, что аналитическая структура в независимом демократическом государстве сразу доводит информацию до руководства страны и предупреждает о рисках. Этого, очевидно, нет в тоталитарных режимах, нет и в современной РФ.

Никто не осмелится открыть глаза

Специалист приводит в пример войну США против Ирана.

"Американские чиновники, как нынешние, так и бывшие, говорят, что объективно США не могут долго продолжать эту войну, и начавшиеся удары не изменят ситуацию. А вот в России такого нет вообще. Никто не осмелится сказать Путину, что этот путь не просто тупиковый – он ведет прямо к разрушению российского государства и страны. Никаких сдерживающих факторов в России абсолютно нет. Путин сам их уничтожил, а россияне тоже особо не сопротивлялись этому", – говорит Алексей Мельник.

Для Путина было бы логично искать какой-то выход, как завершить эту войну, отмечает эксперт. Но логикой можно было бы воспользоваться, если бы речь шла не о глухом российском тоталитаризме.

"Итак, с одной стороны, у Путина есть намерение вести войну бесконечно долго, а с другой – существует хроническая проблема с оценкой способности России вести длительную войну на истощение", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно Европейский Союз ввел 21-й пакет санкций – и уже планирует новые ограничения. Причем новые санкции затронут более 1,6 тысячи компаний, способствующих ведению войны Россией против Украины. То есть, в случае утверждения этот пакет станет самым масштабным по количеству включенных юридических лиц с начала полномасштабного вторжения.

В ЕС эти санкции считают последней попыткой заставить кремлевского диктатора сесть за стол переговоров.

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