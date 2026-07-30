Людей во время тревоги не пускали в киевское метро? В КГГА опровергли слухи из соцсетей

В киевском метрополитене опровергли информацию об ограничении доступа людей на станции метро во время воздушной тревоги в ночь на 30 июля. Такие сообщения не соответствуют действительности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Горожан призвали доверять только сообщениям из официальных источников.

Что известно

"Во время вражеской атаки на столицу в ночь на 30 июля на станциях киевского метрополитена укрывались более 56 тысяч человек. Как сообщают в КП "Киевский метрополитен", после объявления воздушной тревоги все станции были открыты и работали в режиме укрытия. Таким образом, распространяемая в СМИ и социальных сетяхинформация о том, что на отдельные станции якобы не пускали людей, не соответствует действительности", – подчеркнули в пресс-службе.

В КГГА добавили, что в то же время появление отдельных таких публикаций могло быть обусловлено тем, что сотрудники метрополитена просили людей перейти из служебных помещений на платформы станций. Они и проходы не предназначены для пребывания населения, а доступ к ним ограничен из соображений безопасности.

В метрополитене напомнили, что столичная подземка является сооружением двойного назначения. В обычное время она перевозит пассажиров, а во время воздушной тревоги выполняет функцию укрытия. Она не проектировалась исключительно как специализированное сооружение гражданской защиты, поэтому соблюдение правил пребывания на станциях — важное условие безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 30 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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