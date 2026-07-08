США предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot: Зеленский и Трамп провели встречу в Анкаре. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча лидеров стран прошла в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре.

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Трансляцию ведет YouTube-канал Офиса президента Украины. Глава государства обсудил с американским президентом вопросы противовоздушной обороны Украины.

"Возможно, это станет для нас новым началом. У Украины большое будущее, эта страна прекрасна, у нее чудесная земля и сильные люди", — сказал Трамп.

Отдельно американский лидер заявил, что "мы можем заключить соглашение" по поводу войны в Украине, и "над этим ведется работа".

"Я думаю, что они (Украина и Россия – Ред.) могут заключить соглашение. Они готовятся. Иногда я прибегаю к такой аналогии: двое мальчиков в парке не понравились друг другу и устроили драку. Надо сделать все, чтобы они поняли, что драка – это тяжело. Это ужасная война. 35 тысяч погибли 2 месяца назад. Это россияне, я сказал, но ведь это люди", – заявил он.

На переговорах также обсудили укрепление украинской ПВО, вопросы мирных переговоров и соглашение о дронах между Киевом и Вашингтоном.

"Мы также обсуждаем возможность для Украины наносить удары вглубь России, чтобы Россия видела, как сложно защищать свое воздушное пространство, – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В то же время Дональд Трамп заявил, что это эскалация, которая "может привести к завершению войны". Кроме того, глава Белого дома добавил, что США помогут Украине производить тяжелые ЗРК Patriot.

"Мы дадим украинцам возможность производить Patriot. Это технически сложная вещь, но я думаю, вы быстро справитесь. Через 2–3 месяца сможем разместить заказ. Мы говорили, что в Украине будет лицензия на выпуск Patriot. Это нужно сделать", — сказал он.

А также на вопрос Трампа, поедет ли Зеленский в Москву, глава государства ответил, что там "очень опасно, потому что летают украинские дроны".

На вопрос журналиста о том, будет ли оказываться давление на Россию, если глава Кремля Владимир Путин не завершит войну, Трамп заявил, что такое давление уже оказывается. В то же время Владимир Зеленский заявил, что у ВС РФ теперь меньше инициативы на фронте.

"Сейчас вопрос не только в количестве людей, но и в технологиях. В Украине сейчас лучшие технологические решения, чем в России. Инициатива частично перешла к нам", – сказал он.

В то же время Дональд Трамп высоко оценил способность украинцев поддерживать оборонное производство, а также подчеркнул, что США могут "закрыть небо" над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности после окончания войны.

"Мы сделаем это, если понадобится, но нам не придется об этом беспокоиться, когда мы заключим мирное соглашение", – так объяснил президент США это решение.

Что было до саммита

Ожидается, что Зеленский проведет с Трампом встречу тет-а-тет, на которой будет поднят вопрос о дипломатических усилиях для скорейшего прекращения российско-украинской войны.

По данным СМИ, отдельная часть итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре будет посвящена войне России против Украины. В документ может быть включен тезис о том, что Россия представляет угрозу евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.

По информации телеканала CNN, американский президент едет на саммит НАТО в Анкару в "раздраженном настроении", и европейцы опасаются конфликтов. Также телеканал со ссылкой на источники утверждает, что из-за Трампа Зеленский не будет участвовать в основных заседаниях.

По данным телеканала, Трамп отправился на саммит лишь потому, что в канцелярии президента Турции сообщили ему, что отказ от участия будет воспринят как неуважение лично к Реджепу Эрдогану.

Тем не менее, европейские лидеры надеются завершить встречу в Анкаре без серьезных конфликтов, планируя принять новые обязательства в сфере обороны, чтобы "успокоить Трампа". Но в частных беседах признаются, что не уверены, что все пройдет гладко, учитывая постоянную критику Трампа в их адрес, в частности из-за отсутствия поддержки войны с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите Дональд Трамп решил, что заключенный ранее меморандум о взаимопонимании с Ираном, который означал прекращение боевых действий, утратил силу. Это произошло после серии атак Ирана по всему региону.

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