В приоритете взносы в PURL и поставки ПВО: Зеленский провел ряд важных встреч на саммите НАТО. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита НАТО в Анкаре (Турция) провел серию двусторонних встреч с лидерами государств и представителями Конгресса США. Главными темами переговоров стали укрепление украинской ПВО, взносы в программу PURL, санкционное давление на Россию и продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

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Также стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, подготовку к зиме и дальнейшую поддержку Украины. Подробностями глава государства поделился в своём Telegram.

Встреча с Джорджей Мелони

На саммите НАТО Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которой проинформировал ее о текущей ситуации в Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает массированные атаки на города и населенные пункты с применением баллистических ракет и ударных беспилотников. В результате очередных обстрелов погибли пять человек, поэтому Украина нуждается в надежной защите своего неба

"Мы обсудили перспективы совместной работы в Европе над противоракетной обороной, чтобы обеспечить защиту всем – и Украине, и каждой стране. Говорили о необходимости дополнительных ракет для систем ПВО и очень рассчитываем на поддержку. Италия всегда принципиально помогает защищать жизнь людей. Спасибо!" – написал Зеленский.

Встреча с Антонио Коштой

Также президент сообщил о встрече с президентом Европейского совета Антониу Коштой. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание продвижению евроинтеграции Украины, в частности открытию остальных пяти переговорных кластеров. Зеленский подчеркнул, что этот процесс должен происходить как можно быстрее.

"Благодарен Антониу за поддержку Украины на пути к вступлению в Евросоюз. Обсудили потенциальный график следующих шагов. Украина и наш народ полностью этого заслуживают. Мы выполняем все свои обязательства по вступлению в Евросоюз. И будет справедливо, если мы получим в ответ четкие сигналы поддержки от ЕС", – говорится в его сообщении.

Встреча с представителями делегации Конгресса США

Отдельно глава государства провёл переговоры с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Джинн Шахин, Линдси Грэм, Ричард Дурбин, Кристофер Кунс, Майк Раундс, а также член Палаты представителей Майк Тернер. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дипломатического урегулирования войны и необходимые шаги для усиления международной поддержки Украины.

Зеленский также обратил внимание на острую нехватку ракет-перехватчиков для систем "Patriot" и подчеркнул, что взносы в программу PURL и дальнейшие поставки средств противовоздушной обороны остаются приоритетом для защиты страны.

"Мы также обсудили законопроект о санкциях против России. Очень важно, чтобы давление на Россию в связи с этой войной продолжалось, и эта инициатива действительно может способствовать миру. Благодарен сенаторам и конгрессменам за слова уважения к нашим воинам и операциям, а также за заверения в том, что помощь будет продолжаться. Спасибо Соединённым Штатам, каждому неравнодушному американскому сердцу за поддержку", – отмечается в сообщении.

Встреча с лидером Южной Кореи

Во время саммита НАТО Зеленский впервые встретился со своим коллегой Ли Чжэ Мёном и поблагодарил его за ранее оказанную финансовую помощь.

"Встретился с господином президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Рад нашей первой встрече. Мы заинтересованы в продуктивных отношениях с Южной Кореей, и сегодня говорили о том, что нужно для обеих наших стран. Благодарен за недавнее решение выделить 100 миллионов долларов на комплексный пакет поддержки для нашей страны. Поручил команде проработать все, что сегодня обсуждали. Спасибо", – написал украинский лидер.

Встреча с Руменом Радевым

Глава государства провёл встречу с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым и назвал переговоры важными для двустороннего сотрудничества.

"Нашим странам нужны прочные отношения, и сегодня мы это обсудили. В частности, энергетические вопросы: мы можем многое реализовать вместе, прежде всего в сфере СПГ. Зависимость Европы от российских энергоресурсов снижается, и важно, чтобы у партнеров были альтернативы. Румен рассказал о своих дипломатических контактах и о том, что Болгария делает для обеспечения безопасности в Чёрном море. Договорились, что команды будут на связи. Пригласил господина премьер-министра в Украину. Спасибо", – отмечается в сообщении.

Встреча с Урсулой фон дер Ляйен

Также Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которых основное внимание было уделено евроинтеграции Украины. Стороны обсудили необходимость скорейшего открытия остальных переговорных кластеров, чтобы сохранить темп на пути к членству в ЕС.

Отдельно обсуждалась подготовка соглашения Drone Deal. Участники встречи согласовали дальнейшие шаги, возможные сроки его подписания, а также скоординировали позиции относительно ближайших международных мероприятий, которые состоятся как в Украине, так и за ее пределами.

"Подробно обсудили энергетическое направление и подготовку к зиме. Все заинтересованы в завершении этой войны до зимы, но независимо от развития событий мы должны быть готовы защитить наших людей и обеспечить устойчивость Украины. Благодарен за энергетическую поддержку и за то, что все предыдущие договоренности выполняются. Есть и новые идеи. Работаем совместно над энергетической безопасностью всей Европы. Спасибо, Урсула, за поддержку, лидерство и готовность помогать Украине", – написал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите НАТО в турецкой Анкаре Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсуждали вопросы укрепления украинской ПВО и мирных переговоров с РФ. Отдельно американский лидер высоко оценил способность украинцев поддерживать оборонное производство, а также подчеркнул, что США могут "закрыть небо" над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности после окончания войны.

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