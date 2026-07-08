Где и когда смотреть Костюк в полуфинале Уимблдона. Кто соперница, расписание трансляций

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№13 WTA) впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона. За выход в решающий матч турнира украинская теннисистка встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой (№12 WTA), которая также впервые добралась до этой стадии турнира Большого шлема.

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Полуфинальный поединок состоится в четверг, 9 июля, на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Начало встречи запланировано не ранее 16:40 по киевскому времени после завершения первого полуфинала между Коко Гауфф и Каролиной Муховой.

В Украине матч можно будет посмотреть бесплатно на платформах "Суспільне Спорт": на сайте и региональных телеканалах. Также трансляция будет доступна подписчикам Setanta Sports и медиасервиса MEGOGO.

Костюк подходит к матчу после уверенной победы над финалисткой Уимблдона-2024 Жасмин Паолини. В четвертьфинале украинка отдала сопернице всего пять геймов и выиграла со счетом 6:3, 6:2 за 69 минут. Благодаря этому результату Марта впервые вышла в полуфинал лондонского турнира и стала второй представительницей Украины в истории, добравшейся до этой стадии Уимблдона.

Носкова в своем четвертьфинале обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 7:5. Для 21-летней чешки это также первый полуфинал турнира Большого шлема в карьере. По ходу нынешнего травяного сезона она демонстрирует впечатляющую форму: перед Уимблдоном выиграла турнир в Берлине и одержала десять побед в одиннадцати матчах на траве.

Будущий матч станет второй очной встречей теннисисток. Впервые они сыграли в апреле нынешнего года в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде, где победу в двух сетах одержала Костюк. Тогда украинка впоследствии завоевала свой первый титул категории WTA 1000.

Победительница встречи Костюк – Носкова выйдет в финал Уимблдона-2026 и сыграет против сильнейшей в противостоянии Гауфф и Муховой.

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