Польская помощь Украине: кто кого должен благодарить? Давайте посчитаем.

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В последние недели в польском информационном пространстве резко участились разговоры о "неблагодарной Украине". После взаимного возврата государственных наград официальная Варшава постепенно переводит конфликт в новую плоскость. Теперь обществу активно объясняют, что Польша якобы слишком много сделала для Украины, а Киев этого не ценит.

Чтобы положить конец спекуляциям, польская сторона даже обнародовала полный перечень военной помощи, оказанной Украине с 2022 года.

И знаете что?

Получилось очень показательно.

За четыре года полномасштабной войны Польша, чей ВВП уже приближается к 1 триллиону долларов, предоставила Украине около 4,4 млрд долларов военной помощи. В эту сумму включили практически всё, что только можно было включить.

При этом именно в Польше мы постоянно слышим, что Украине "дали слишком много". Именно там происходили блокировки украинской границы, торговые войны, высыпание украинского зерна на дороги и попытки ограничить украинский экспорт.

Хорошо.

Тогда давайте посчитаем все.

За 2022–2025 годы товарооборот между Украиной и Польшей составил 48,5 млрд долларов.

* 2022 год – 12,2 млрд долларов;

* 2023 – 11,7 млрд долларов;

* 2024 – 11,7 млрд долларов;

* 2025 – 12,9 млрд долларов.

При этом совокупное отрицательное торговое сальдо для Украины составило почти 6 млрд долларов. То есть польская экономика за этот период продала Украине товаров значительно больше, чем купила у нас.

Теперь ещё один очень интересный показатель.

По официальным оценкам, в 2022–2025 годах Польша потратила 10,9 млрд долларов на поддержку украинских беженцев.

В то же время, по консервативным экономическим расчетам, украинцы за этот же период сгенерировали для экономики Польши около 88,7 млрд долларов дополнительного ВВП.

То есть история о "благотворительности" выглядит уже совсем иначе.

Теперь подведем итоги.

За четыре года Польша потратила:

* 4,4 млрд долларов – военная помощь;

* 10,9 млрд долларов – поддержка украинских беженцев.

Итого – 15,3 млрд долларов.

За этот же период Польша получила:

* около 6 млрд долларов положительного торгового баланса;

* около 88,7 млрд долларов дополнительного вклада украинцев в польскую экономику.

Итого – 94,7 млрд долларов экономической выгоды.

То есть прямо или косвенно Польша получила от Украины и украинцев почти на 80 млрд долларов больше, чем потратила на помощь.

И это без учета еще одного фактора, который вообще невозможно оценить в денежном выражении.

Украинские военные пятый год сдерживают российскую армию. Они ежедневно платят собственной кровью за безопасность не только Украины, но и Польши, стран Балтии, Словакии, Румынии и всего восточного фланга НАТО.

Именно поэтому мне все труднее понять антиукраинскую риторику, которая всё чаще звучит со стороны части польского политикума. Не менее досадно видеть, что эта риторика постепенно находит поддержку и среди части польского общества.

Благодарность между государствами не может быть односторонней.

Так же, как и честный разговор, она должна начинаться с фактов, а не с политического популизма.

Ведь когда начинаешь считать цифры, оказывается, что вопрос "кто кому больше помог" выглядит совсем не так, как его сегодня пытаются представить отдельные польские политики.