Водительские удостоверения больше не будут выдаваться по старым правилам: что изменится для украинцев

В Украине меняются правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Правительство утвердило новый порядок, который предусматривает разные сроки их действия в зависимости от категории транспортного средства, а также регулярный медицинский осмотр при обмене. В то же время большинству водителей не придется повторно сдавать практический или теоретический экзамен.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, главная цель изменений – постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения.

"После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами. Это соответствует европейской практике и будет способствовать повышению безопасности на дорогах", – отметил Клименко.

Главные изменения

Согласно новым правилам, водительские удостоверения будут выдаваться на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:

15 лет – для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

– для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ); 5 лет – для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене удостоверения именно медкомиссия станет одним из ключевых элементов допуска к управлению транспортными средствами. Для водителей легковых автомобилей и мотоциклов медосмотр нужно будет проходить раз в 15 лет, а для тех, кто перевозит пассажиров или грузы, – каждые пять лет.

В МВД отмечают, что при обмене водительского удостоверения повторно сдавать экзамены не нужно, если иное не предусмотрено законодательством. Экзамен будет обязательным, например, если водитель был лишен права на вождение по решению суда.

Что будет со старыми водительскими правами

Отдельно в министерстве подчеркнули, что украинцам не нужно срочно менять уже выданные водительские удостоверения. Документы, полученные ранее, останутся действительными до даты, указанной в документе.

В то же время в МВД обратили внимание, что обязательные медицинские осмотры начнут проводиться после возобновления соответствующей процедуры. То есть само постановление определяет новые правила обмена удостоверений, однако это не означает, что все водители должны немедленно проходить медкомиссию.

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