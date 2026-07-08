УКРАИНА НЕ ЧЛЕН НАТО, А ЛОКОМОТИВ

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Украина и НАТО – не членство, а партнерство и лидерство. МОК восстановил членство Олимпийского комитета России – недовольны и Украина и российские зет-патриоты. Почему в России есть власть, но нет управления – на примере ролей Новака и Сечина.

Видимо, главное событие сегодня – первый день саммита НАТО. Очень важного саммита, потому что он проходит в принципиально новой ситуации для Североатлантического альянса, для Украины, для Европы, да и для Америки тоже. Сегодня встреча Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО.

Трамп, ну не знаю, меня многие уговаривают не цитировать Трампа, не обращать внимания на то, что он говорит, но, к сожалению, это важно. Поэтому он по-прежнему продолжает ругать Европу и очень сильно хвалит в последнее время турецкого диктатора Эрдогана. Сказал, что единственная причина, по которой он приехал на этот саммит, – это встреча из уважения к Эрдогану. Ну и снял с Турции все санкции, в том числе связанные с покупкой российского оружия.

Сегодня официальное заседание. Очень укороченная программа у этого саммита. Как говорят комментаторы, это сделано для того, чтобы подстроиться под Трампа.

Вчера был форум оборонной промышленности перед саммитом НАТО. И было довольно яркое выступление президента Украины Зеленского, который объяснил, чего, собственно говоря, достигла Украина. Действительно, есть что рассказать европейским партнерам – не только европейским, а вообще партнерам по НАТО, потому что ситуация изменилась.

Украина долго стучалась в двери НАТО. А у меня такое ощущение, что сегодня уже как-то и не очень стучится. Хотя Зеленский говорил об этом, но ситуация очень резко изменилась. В частности, когда президент Украины говорил о достижениях прежде всего в сфере беспилотников, о том, что Украина сейчас фактически вывела из строя все ведущие российские НПЗ и добилась сбития практически 100% беспилотников типа Shahed, он задал вопрос: вы правда думаете, что страна с такими оборонными возможностями должна быть за пределами Альянса?

То есть более-менее понятно, о чем идет речь. Буквально только что были нанесены удары по Омскому НПЗ – это 2500 километров. Уже добивают почти до Новосибирской области, это уже около 4000 километров. Я думаю, что последний из более-менее крупных российских НПЗ, который еще остается, хотя он примерно в два раза меньше по мощности, чем Омский, – это Ангарский НПЗ в Иркутской области. Это подальше, чем Новосибирская область, как вы знаете. Это где-то уже 4,5–5 тысяч километров от границ Украины. Но я думаю, что и он тоже будет ликвидирован. Видимо, не сразу, но тем не менее.

Трамп в своем репертуаре сказал, что перед саммитом НАТО ему позвонил Путин и что после этого звонка у него возникло не ощущение, а основание считать, что конец войны ближе, чем кто-либо может себе представить. Ну и к тому же произнес очень странную фразу: сказал, что, по его оценке, Путин находится под давлением. Кто давит на Путина, как давит – непонятно.

Зеленский в своем вчерашнем выступлении говорил о соглашениях по дронам, в результате которых партнеры Украины могут получать украинские беспилотники в обмен на помощь в их производстве. Вот такая схема сегодня существует с целым рядом европейских стран. В частности, только что была подписана именно такая сделка – украинские беспилотники в обмен на помощь в их производстве – с премьер-министрами Эстонии и Нидерландов. Мне кажется, это очень оптимальная сделка.

Ну и, конечно, главный вопрос – это средства для уничтожения российских баллистических ракет, прежде всего зенитные противоракеты. Это действительно беда, потому что во время последнего массированного, очередного рекордного удара по Киеву, в ночь на 6 июля, вооруженным силам Украины не удалось сбить ни одной баллистической ракеты. Явно это нехватка противоракет для Patriot.

Безусловно, руководство Украины будет использовать этот саммит НАТО для заключения двусторонних сделок. В частности, была встреча с норвежским премьером, в ходе которой премьер Норвегии объявил, что выделяет еще 3 миллиарда норвежских крон – это больше 300 миллионов долларов – как раз на зенитные ракеты для Украины.

Уже известно содержание резолюции саммита НАТО. Она заранее готовится. И все то, о чем у нас было несколько эфиров – в том числе и с гостями, и мои эфиры на украинских каналах, – все время был вопрос: чего я жду от саммита НАТО? Я говорил банальные вещи. Что я жду? Оружия и денег для оружия.

И, по крайней мере, в той резолюции, которая уже сейчас известна, эти ожидания вполне себе оправдались. Североатлантический альянс принимает резолюцию, в которой сказано, что на 2026 год будет выделена военная помощь в размере 70 миллиардов евро. В резолюции сказано, что и на следующий, 2027 год, там будет вроде бы примерно такая же помощь. Но насчет 2027 года есть проблемы. В частности, Италия не готова подписаться под такими деньгами на 2027 год. Ну и, естественно, Словакия: Роберт Фицо очень спокойно на это отреагировал, сказал, что он вообще не поддерживает дальнейшее оказание финансовой помощи Украине. Собственно говоря, вряд ли кто-то ожидал иного.

Теперь на минутку переместимся в Россию. И здесь я хочу привести аргументы в подтверждение той своей мысли, которая вызвала в комментариях некоторые возражения, насмешки и так далее. Я говорил и продолжаю утверждать, что власть в России есть, и она на сегодняшний момент достаточно устойчива. Прежде всего потому, что Путин контролирует силовые структуры. А вот управления нет. Его просто нет.

Управление – это способность решать текущие задачи с помощью установления проблемы, выработки плана для устранения этой проблемы, принятия решений, разбивки на какие-то конкретные блоки, подготовки ресурсов. Короче говоря, все то, что называется управлением. Есть целевая функция, есть переменные, которые влияют на параметры этой целевой функции. Все по законам, извиняюсь за выражение, кибернетики или теории систем. Вот ничего этого в России нет.

И я могу привести конкретный, как раз самый актуальный пример – дефицит бензина. Анатомия этого явления, когда власть есть, а управления нет, как раз на примере бензинового кризиса очень хорошо просматривается.

Кризис бензина есть. Это системный кризис, потому что это не просто топливный кризис, это еще и ценовой кризис: естественно, будут расти цены. И дальше этот бензиновый кризис будет усугубляться. Потому что сейчас уже есть подтверждение, что в результате позавчерашнего удара по Омскому НПЗ он таки приостановил свою деятельность. Это крупнейший, самый большой НПЗ в России, и он приостановил свою деятельность, потому что там повреждены две установки. Установка первичной переработки – короче говоря, повреждено свыше 70% возможностей этого завода.

Уже известно, что Омский НПЗ прекратил поставку оптовых партий бензина на международную товарно-сырьевую биржу. Короче говоря, кризис полномасштабный.Теперь дальше. Кто отвечает за этот кризис? Хорошо известны многочисленные заявления о том, что за управление бензиновым кризисом отвечает вице-премьер российского правительства Александр Новак. Прекрасно. Ничего абсолютно не делается. Со стороны Новака не предпринимается никаких реальных действий.

Но есть другой человек. Управленческий контур в России состоит из двух слоев: официальное правительство и клуб друзей Путина. Кто под кем – очевидно и понятно. Я не знаю, может ли Новак просто снять трубку и позвонить Путину или войти к нему в кабинет. Я не настолько осведомлен, но, думаю, что нет. Думаю, что, скорее всего, нет. Это целая процедура.

А вот другой человек, который тоже отвечает за топливный сектор, – это Игорь Сечин. Вот он может. В конечном итоге есть официальная государственная структура – правительство, которое формально отвечает за все. А есть клуб друзей Путина, которые в разной степени обладают влиянием. Есть Ковальчуки, есть Ротенберги. Сейчас, вроде как, Ротенберг шатается немножко. А есть Сечин. Есть целый ряд других людей. Это то, что раньше называлось "кооператив Озеро". Сейчас это просто клуб друзей Путина. То есть мафия, которая над правительством.

И Сечин очень заинтересован в бензиновом кризисе, потому что Сечин в шоколаде. Страна в заднице, Сечин в шоколаде. Его компания "Роснефть" владеет 49% акций одного из крупнейших нефтепереработчиков Индии. И до сих пор у них были проблемы. Ну, просто он же не сам по себе, он же друг Путина. И Путин говорит: давай в Индию нефть.

Индия расплачивалась за сырую нефть деревянными рупиями. Куда их девать, придумать невозможно. Они застревают в индийских банках, и их невозможно никак вытащить. То есть фактически получается, что Сечин поставлял сырую нефть бесплатно. А теперь все прекрасно. Теперь, оказывается, эти же самые деревянные рупии можно использовать для того, чтобы у себя, в Индии, закупить бензин и получить его в России. То есть намечающаяся поставка в Россию индийского бензина – это, можно сказать, спасение Сечина.

Сечин очень заинтересован в том, чтобы бензиновый кризис продолжался. Он очень заинтересован в том, чтобы ни один российский нефтеперерабатывающий завод не был восстановлен. И чтобы интерес к закупке индийского бензина в России продолжался. У Сечина наступает счастливое время.

Кроме того, Сечин заинтересован не только в этом, не только в том, чтобы, помимо всего прочего, разорять российские автозаправки и дальше их скупать. Это тоже еще один бонус бизнеса Игоря Сечина. Но есть еще и другая вещь. Дело в том, что отношения между клубом друзей Путина, которые фактически поставлены над официальными правительственными структурами, складываются не очень. Я, опять-таки, не кремлинолог. Я не очень хорошо разбираюсь во внутренней кухне, в деталях не разбираюсь. Но хорошо известно, что у Сечина сложные отношения с Новаком.

И Новак сейчас, учитывая то, что он явно не справляется с порученными ему задачами, становится уязвим. У Сечина неоднократно появлялась задача Новака уволить и поставить какого-то своего человека. Думаю, сейчас такой шанс появился. Будем следить за новостями.

Вот это один из ярких примеров того, как работает, вернее, не работает управленческий контур России. В силу того, что он состоит из нескольких слоев, и один из этих слоев явно заинтересован в своих собственных интересах. Точно так же во всех других отраслях: и в военно-промышленном комплексе, и в нефтяном, и в финансовом тоже.

На самом деле противоречие между клубом друзей Путина и правительством, которое реально отвечает за решение вопросов, будет только усиливаться. Учитывая, что клуб друзей Путина обладает гораздо большим властным потенциалом, чем реальное правительство. На примере Новака и Сечина: может ли Сечин добиться снятия Новака? Думаю, да. Может ли Новак добиться снятия Сечина? 100% нет. Поэтому проблемы будут только усугубляться. Это один пример того, как это будет происходить.

Ну и не могу не затронуть еще одну тему. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. То есть это фактически открытие пути. Российские спортсмены могут теперь участвовать в международных соревнованиях. Ну, не непосредственно: там еще федерации должны принимать решения. Но, тем не менее, если есть политическое решение Международного олимпийского комитета, то понятно, что путь российским спортсменам на международные соревнования открыт.

Возникают гигантские вопросы. Насколько я понимаю, если Международный олимпийский комитет, что называется, вернул Российский олимпийский комитет, то это значит, что российские спортсмены будут выступать под своим флагом и под своим гимном. Ну, наверное. В этой ситуации присутствие Украины на международных соревнованиях становится не то что под вопросом – его просто не будет. В знак солидарности с Украиной. То есть Международный олимпийский комитет создал еще один кризис.

Недовольство этим решением уже заявила и Украина, с одной стороны, и российские патриоты – с другой. Дело в том, что поводом для такого решения стало то, что Олимпийский комитет России больше не включает в свой состав спортивные организации на оккупированных территориях, то есть те, которые находятся в юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины.

И это страшно возмутило ура-патриотов. Я обнаружил у одного из них примерно такую мысль: дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом, а в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами.

В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и больше не входят в Олимпийский комитет России. Ну и дальше ура-патриот заключает: "Если у позора было имя…" или "Есть такая профессия – Родиной торговать".

То есть недовольна Украина, недовольны российские z-патриоты. Очень рад министр спорта России и по совместительству глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Помните такого "банного мальчика" Жириновского, который в дальнейшем был брошен на Хабаровск, откуда был фактически под улюлюканье хабаровчан выкинут? Сейчас он подвизается в области спорта. Он страшно доволен, счастлив и так далее.

Я не знаю, есть ли финансовая составляющая у этого решения. Скорее всего, есть. Но Международный олимпийский комитет в очередной раз совершил что-то похожее на проведение Олимпиады 1936 года в Берлине. Ну, не совсем, но движение в эту сторону.

В общем, так вот витиевато выглядит сегодняшняя повестка дня. Но главное – это, конечно, саммит НАТО, за которым мы будем продолжать следить, потому что самые главные события здесь произойдут сегодня.