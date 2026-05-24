Появилось видео нокаута в бою Усик – Верховен

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Александр Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Поединок состоялся в ночь на 24 мая 2026 года в Гизе на фоне египетских пирамид, а украинец также завоевал специальный пояс "Король Нила".

Видео дня

Верховен подошел к бою с заметным преимуществом в габаритах. Нидерландец был выше Усика на пять сантиметров и тяжелее почти на 12 килограммов: 117,3 кг против 105,8 кг у украинца. В стартовых раундах представитель Нидерландов пытался действовать первым номером, навязывал силовой бокс и использовал физическое давление.

Усик сделал ставку на скорость, постоянное движение и смену углов атаки. Украинский чемпион работал на ногах, выдерживал высокий темп и постепенно изматывал соперника точными ударами.

Во второй половине встречи преимущество Усика стало заметнее. Верховен начал уставать, все чаще пропускал серии ударов и хуже отвечал в разменах.

Развязка наступила в 11-м раунде. Усик зажал соперника у канатов и провел несколько затяжных атак, после чего рефери остановил бой и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!