Усик – Верхувен: онлайн-трансляция боя в Египте

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) впервые за 10 месяцев возвращается на профессиональный ринг. Наш соотечественник готовится провести поединок против звезды кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувена (1-0, 1 КО).

Шоу принимает египетская Гиза в субботу, 23 мая. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Верхувен. Ориентировочное начало – 23:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УСИК – ВЕРХУВЕН

Бокс. Супертяжелый вес

Бой за пояс WBC

Египет, пирамиды Гизы

Александр Усик (24-0, 15 КО, Украина) – Рико Верхувен (1-0, 1 КО, Нидерланды)

5 ДНЕЙ ДО БОЯ. Приветствуем всех любителей бокса и единоборств! Украинский суперчемпион Александр Усик проведет первый с момента реванша с британцем Даниелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Соперником нашего соотечественника станет кикбоксер Рико Верхувен (1-0, 1 КО), в активе которого есть один боксерский бой. Украинка раскритиковали за решение подраться с нидерландцем.

Победитель противостояния получит специальный пояс Международного боксерского совета (WBC). В то же время бой будет зачтен в качестве обязательной защиты Усика со стороны Международной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Интересно, что Верхувен в случае сенсационной победы не сможет завоевать два последних титула. Однако это вряд ли расстроит нидерландца, так как соперники получат внушительные гонорары.

Как сообщал OBOZ.UA, британский бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью со словами о величайшем шоке в истории рассказал, чего ждет от боя Александра Усика и Рико Верхувена.

