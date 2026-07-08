По пять человек на одно место: "Укрзалізниця" назвала поезда, на которые сложнее всего купить билет

Украинцам сложнее всего приобрести билеты на поезда "Киев – Одесса", "Днепр – Львов" и "Киев – Перемышль", где на одно место претендуют около пяти желающих, а также на маршрут "Киев – Львов", где спрос в четыре раза превышает количество мест. Чтобы увеличить шансы на поездку, в "Укрзалізниці" (УЗ) советуют покупать билеты сразу после открытия продаж за 20 суток до отправления или воспользоваться сервисом автоматического выкупа билетов.

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О самых популярных рейсах сообщила пресс-служба УЗ. Статистика за период с 1 по 7 июля свидетельствует, что наибольший дефицит мест наблюдается на нескольких популярных направлениях. Больше всего желающих путешествовать зафиксировано на следующих маршрутах:

"Киев – Одесса" – более 91,2 тысячи поисковых запросов при наличии 18,9 тысячи мест, в среднем на каждое место претендуют пять пассажиров;

"Днепр – Львов" – почти 37,9 тысячи запросов и всего 7,6 тысячи мест, соотношение также составляет примерно 5 к 1;

"Киев – Перемышль" – более 57,5 тысячи поисковых запросов при 12,3 тысячи доступных мест, то есть также около пяти желающих на одно место.

Не менее напряженная ситуация и на других популярных маршрутах. На направлении "Киев – Львов" зафиксировано более 110,5 тысячи запросов при 27,3 тысячи мест. После запуска дополнительных вагонов соотношение спроса удалось улучшить примерно до четырех пассажиров на одно место, хотя еще недавно оно составляло пять к одному.

Маршрут "Киев – Харьков" остается несколько более доступным: здесь на одно место претендуют около трех пассажиров. В "Укрзалізниці" также подвели итоги работы самого популярного поезда за прошедшую неделю.

Больше всего пассажиров перевез международный поезд №705/706 "Киев – Перемышль", которым всего за неделю воспользовались 13 644 пассажира. За весь июнь по этому маршруту уже перевезли 57 тысяч пассажиров, что подтверждает стабильно высокий спрос на международное железнодорожное сообщение.

Всего за первый месяц лета "Укрзалізниця" перевезла 2,5 миллиона пассажиров. Чтобы хотя бы частично удовлетворить высокий спрос, продолжается расширение парка подвижного состава.

Как повысить шансы купить билет

В "Укрзалізниці" советуют пассажирам следовать нескольким простым рекомендациям, чтобы увеличить шансы приобрести билет на популярный рейс. Прежде всего стоит покупать билеты сразу после открытия продаж – за 20 суток до отправления, ведь именно в первые часы раскупается наибольшее количество мест.

Если нужного билета нет, перевозчик рекомендует воспользоваться функцией автопокупки, которая автоматически отслеживает появление свободных мест и оформляет покупку. С начала года этим сервисом уже воспользовались 150 тысяч пассажиров, которые приобрели почти один миллион билетов.

Также стоит рассмотреть варианты путешествий с пересадками. Зачастую на региональных поездах, оборудованных кондиционерами, можно быстрее добраться до нужного города, чем ждать билет на прямой рейс. Для международных поездок в "Укрзалізниці" советуют обратить внимание на маршруты до аэропортов Молдовы, Румынии и Венгрии, ведь в пик туристического сезона добраться туда значительно проще, чем приобрести билеты в польские города.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине к вагонам премиум-класса (СВ) в настоящее время применяется динамическое ценообразование, при котором стоимость билетов меняется в зависимости от спроса, времени поездки и заполненности рейса. Если спрос высокий, цена может расти, а на менее популярных или полупустых рейсах — снижаться, чтобы эффективнее заполнять вагоны и сбалансировать пассажиропоток.

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