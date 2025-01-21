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Усик признался, что хотел завершить карьеру, но его отговорили

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Усик признался, что хотел завершить карьеру, но его отговорили

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) хотел завершить карьеру после своего первого поражения на любительском ринге. По словам нашего соотечественника, тогда он решил, что просто плохой боксер, которому не удастся ничего добиться в спорте.

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Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу журнала The Ring, пишет talkSPORT. 38-летний звездный супертяж, который становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, подчеркнул, что отговорить его от такого радикального шага удалось отцу, поставившему в пример Эвандер Холифилда.

Усик признался, что хотел завершить карьеру, но его отговорили

"Когда я первый раз проиграл бой... Это было действительно ужасно. Я подумал, что я плохой боксер. Мой тренер успокоил меня и сказал, что я выиграю в следующий раз. Но я сказал, что следующего раза может не быть. Дома я рассказал отцу о поражении. Тот сказал, что это нормально, нужно пробовать дальше. И он мне рассказал историю Эвандера Холифилда. Через два месяца я выиграл соревнования в Крыму. Я принес домой медаль", – вспомнил Усик.

Усик признался, что хотел завершить карьеру, но его отговорили

Ранее Холифилд назвал одну ошибку, к которой близок украинский боксер и которую тот не должен совершить. Сам Александр рассказал, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

Также Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Усик признался, что хотел завершить карьеру, но его отговорили

Кроме того, британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Усик признался, что хотел завершить карьеру, но его отговорили

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Усик признался, что хотел завершить карьеру, но его отговорили

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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