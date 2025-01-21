Усик признался, что хотел завершить карьеру, но его отговорили

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) хотел завершить карьеру после своего первого поражения на любительском ринге. По словам нашего соотечественника, тогда он решил, что просто плохой боксер, которому не удастся ничего добиться в спорте.

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Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу журнала The Ring, пишет talkSPORT. 38-летний звездный супертяж, который становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, подчеркнул, что отговорить его от такого радикального шага удалось отцу, поставившему в пример Эвандер Холифилда.

"Когда я первый раз проиграл бой... Это было действительно ужасно. Я подумал, что я плохой боксер. Мой тренер успокоил меня и сказал, что я выиграю в следующий раз. Но я сказал, что следующего раза может не быть. Дома я рассказал отцу о поражении. Тот сказал, что это нормально, нужно пробовать дальше. И он мне рассказал историю Эвандера Холифилда. Через два месяца я выиграл соревнования в Крыму. Я принес домой медаль", – вспомнил Усик.

Ранее Холифилд назвал одну ошибку, к которой близок украинский боксер и которую тот не должен совершить. Сам Александр рассказал, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

Также Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Кроме того, британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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