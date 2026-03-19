США сняли санкции с ряда лиц, действовавших в пользу России: кто попал в список

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией. Среди них есть фирмы из Турции и ОАЭ.

Об этом 18 марта сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), которое является подразделением Минфина США. Там объяснили, что удаление этих лиц и компаний из санкционного листа уменьшает риск вторичных санкций.

Также это позволяет потенциально восстановить финансовые и коммерческие операции с американскими компаниями.

Сообщается об удалении из списка таких физических лиц:

– Евгения Сергеевна Тюрикова (известная также как Дяткова, Смирнова), Москва, Россия;

– Борис Геннадьевич Воронцов, Москва, Россия.

Среди юридических лиц и компаний, удаленных из списка:

– TURKEN DIJITAL MATBAA TEKNOLOJILERI BILGISAYAR BILISIM KIRTASIYE FOTOGRAFCILIK SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Анкара, Турция; основана в 2007 г.

– BSB GRUP INTERNET VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI (BSB GROUP), Анкара, Турция; основана в 2021 г.

– FUTURIS FZE, Шарджа, ОАЭ;

– Berk Turken, Анкара, Турция.

Указанные лица и структуры ранее подпадали под ограничения в соответствии с указом президента США о санкциях в связи с действиями России. При этом причины снятия санкций не объясняются.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ввела новые санкции против России и Ирана – в частности в отношении компаний и граждан, обслуживающих ВПК РФ. Кроме того, ограничения наложили на паралимпийских спортсменов страны-агрессора, которые распространяют российскую пропаганду.

