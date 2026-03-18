Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и быть отдан под суд как военный преступник и вор.

Думаете, это я, "иноагент" и "экстремист", написал? Нет, это написал зет-патриот, путинский платный пропагандист и стукач Илья Ремесло, причём находясь в России. Думаете, он прозрел и написал такое по своей воле? Нет, конечно. Он никогда ничего не делал в жизни без очень щедрой оплаты и гарантий безопасности. Кто мог заплатить ему и дать такие гарантии? Только представители самой путинской верхушки.

"Бунт Ремесло" — не какой-то странный нонсенс, а один из симптомов раскола в российской правящей верхушке, свидетельство созревшей там фронды и саботажа. Он встраивается в ряд подобных недавних событий.

Десять дней назад здесь, в посте "Путина готовятся слить?", я писал о нескольких других признаках этого раскола. В частности, в ночь с 7 на 8 число в кремлевском телеграм-канале был опубликован (а вскоре удалён) черновой вариант поздравления Путина: он кашлял, запинался, извинялся, выглядел слабым, больным старикашкой. Таких случайностей не бывает — это был сознательный слив. Те, кто это сделал, были уверены в своей безнаказанности: кто-то очень могущественный организовал и дал исполнителям гарантии безопасности.

Второй пример — публикация данных ВЦИОМ о рекордно низком рейтинге Путина при спонтанном опросе (доверяют две трети). Без санкции администрации президента или иных высших инстанций они бы на это не пошли. Более того, после 2019 года, когда за публикацию подобных данных руководство вызвали "на ковёр" в АП, они действовали крайне осторожно. И вот теперь — снова такой слив.

На этом фоне "бунт Ремесло" тем более не выглядит случайностью. Это свидетельство того, что кто-то влиятельный системно работает против Путина. В верхушке сформировалась фронда, и начался уже не скрытый, а демонстративный саботаж.

Блокировка Telegram, мобильного интернета в Москве, заявления Сергея Собянина о якобы массовых атаках беспилотников без видеоподтверждений, а также заявления Сергея Шойгу о том, что теперь ни один регион России не находится в безопасности, — тоже часть усиливающейся паники и раскола среди верхушки.

Теперь о самом Ремесло. Это известный в узких кругах пропагандист и провокатор, который писал доносы на российских оппозиционеров, включая Алексея Навального, на деньги администрации президента и под кураторством Сергея Кириенко.

Такие люди ничего не делают бесплатно и тем более не делают ничего такого, что может угрожать их безопасности. Следовательно, он получил и гарантии, и ресурсы. Причем от кого-то очень влиятельного.

Его функция — не просто выступить против Путина, а спровоцировать бунт внутри лоялистской среды, прежде всего среди Z-блогеров, и без того недовольных властью из-за блокировки Telegram. Его демарш уже поддержали некоторые из них, дополнив своими неудобными вопросами к Путину список претензий, опубликованный Ремесло.

Даже Пригожин избегал публично критиковать Путина. Теперь впервые жёсткая критика диктатора, призыв к его отставке и суду над ним идёт изнутри системы — от охранителя и пропагандиста. Тем самым "своим" транслируется сигнал: бояться Путина больше не нужно, контроль ослаб, "Акела промахнулся".

Разговоры о том, что Ремесло якобы готовят в "системную оппозицию" на выборы в Думу, — наивны. Ни один спойлерский проект не позволяет себе критику Путина. Также это не операция по "выманиванию" недовольных с последующим подавлением: слишком сложная схема для системы, которой важнее всего стабильность и иллюзия благополучия.

Возможно, организаторы сознательно создают Ремесло имидж оппозиционера, чтобы использовать его в этом качестве в постпутинском транзите. Хотят дать оппозиционерам Ремесло в Вольтеры (по Грибоедову).

Пока же это — прямой и достаточно жесткий удар по имиджу Путина изнутри системы.

Я склоняюсь к тому, что речь идет о заговоре значительной части российской верхушки, которая заинтересована в принятии предложения Трампа о заморозке войны.

Эта группа, судя по всему, крайне недовольна тем, что Путин фактически отвергает протянутую Трампом руку и не соглашается на условия, которые для системы и для всей ее правящей элиты заведомо выгодны: безболезненно выйти из неудачной, тупиковой, разорительной войны, даже зафиксировав некоторую прибыль. Путин этому препятствует, становясь для элиты серьёзной проблемой.

Кто способен организовать такую фронду?

Очевидно, это должны быть фигуры самого высокого уровня, способные не только организовать информационные провокации, но и гарантировать безопасность их участникам.

Возможных вариантов немного.

Это часть верхушки ФСБ уровня первого зама Сергея Королева, обладающая силовыми ресурсами и связями с крупным бизнесом; крупнейшие олигархические группы, типа группы Сергея Чемезова, обладающие как финансовыми возможностями, так и влиянием в силовых структурах; и/или верхушка администрации президента уровня Сергея Кириенко.

Критика Ремесло в адрес Кириенко может быть фальшивой, чтобы создать алиби для первого зама главы АП и отвести от него подозрения.

Организовать подобную фронду может либо союз ФСБ и олигархов, либо тандем администрации президента/мэрии Москвы с силовиками — либо, что наиболее вероятно, комбинация всех этих центров влияния. В любом случае для Путина начинаются тяжелые времена.