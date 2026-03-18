В 41 год умер звезда 'Лиги смеха' и ведущий Александр Замша

В Каменском Днепропетровской области внезапно умер шоумен, ведущий и участник телевизионного проекта "Лига смеха" Александр Замша. Ему был 41 год.

Видео дня

Информация о трагедии появилась на его личной странице в Instagram. Причина смерти не разглашается.

Однако его близкие отметили, на когда запланированы похороны.

"Прощание с Александром состоится 21.03.2026 ο 10.00. Новая сцена Академического музыкально-драматического театра им. Леси Украинки улица Николая Лысенко, 24, Каменское", – сообщили они.

Александр Замша был известен в творческой среде как ивент-менеджер, продюсер, ведущий и руководитель команд КВН. Он активно развивал юмористическое движение в Каменском и представлял город на всеукраинском уровне, в частности в популярном шоу "Лига смеха". В 2019 году он принял участие в пятом сезоне проекта вместе с местными командами.

Значительную часть своей деятельности Замша посвятил работе с молодыми коллективами. Он занимался организацией выступлений, подготовкой команд к фестивалям и телевизионным эфирам, а также сопровождал их на разных этапах юмористических конкурсов. В своих постах он регулярно отчитывался о результатах участия команд из Каменского.

В 2020 году Замша также делился новостями с фестиваля "Лиги смеха", рассказывая, что участие в нем приняли более 200 команд из разных стран, в том числе Украины, Беларуси, Израиля и Азербайджана. Он отмечал, что четыре команды из Каменского смогли пройти во второй тур полностью или частично, назвав это "небольшой победой" и выразив поддержку участникам в дальнейшей борьбе.

Кроме сценической и организационной деятельности, Александр Замша работал в сфере анимации. Он является автором мультсериала "Кондрат Мирный", который создавался студией "МирТим анимация".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!