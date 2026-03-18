Певица родом из России Юлия Юрина обнадежила прорывом в деле о смене гражданства на украинское

Певица Юлия Юрина, которая родилась в России и уже долгое время живет и работает в Украине, сообщила о сдвигах в процессе получения украинского гражданства. 17 марта 2026 года у артистки официально приняли документы на его смену.

Об этом исполнительница рассказала в InstaStories, уточнив, что подача документов оказалась длительным и непростым процессом, который сопровождался бюрократическими нюансами и необходимостью оперативно решать вопросы со справками.

По словам Юриной, в день подачи она провела около пяти часов в поездках между различными учреждениями Киева. Артистке пришлось посещать подразделения Государственной миграционной службы, а также другие инстанции, чтобы собрать и актуализировать необходимые документы.

Она отметила, что часть справок была собрана еще несколько лет назад, поэтому при подаче возникли трудности с их актуальностью. Некоторые документы пришлось обновлять уже на месте, а также решать вопрос с идентификационным номером (РНОКПП).

Отдельно она обратила внимание на технические сложности, в частности с РНОКПП, из-за чего не смогла сразу получить новые выписки и планировала дополнительно обратиться в банк для обновления данных.

Несмотря на трудности, главным результатом дня стало то, что документы официально приняли к рассмотрению. По словам Юриной, теперь они должны пройти проверку, после чего заявление будет передано на рассмотрение президенту Украины.

"И с радостью могу вам сообщить, что у меня сегодня, 17 марта 2026 года, приняли документы на смену гражданства. Сколько теперь его ждать? Неизвестно, потому что теперь эти документы должны обработать, подать мое заявление президенту Украины, чтобы он это согласовал и подписал. И в положительном случае, где-то около года, я могу получить документы", – отметила она.

В то же время артистка подчеркнула, что это лишь один из этапов процедуры и говорить об окончательном результате пока рано. Она подчеркнула, что финальное решение зависит от подписи президента, а также от выполнения дополнительных требований.

"Подписала обязательство сдать экзамен по Конституции и истории Украины. Буду сдавать", – пояснила Юрина.

Певица также призналась, что не до конца осознает эмоции от события из-за длительности и сложности процесса, который растянулся на годы. По ее словам, когда к чему-то идешь так долго, сложно сразу почувствовать радость от промежуточного результата.

Стоит отметить, что процесс получения украинского гражданства для граждан РФ существенно усложнен. В частности, действует закон, который ограничивает рассмотрение таких заявлений на период военного положения и в течение 12 месяцев после его завершения, что ранее становилось причиной отказов для артистки.

Юлия Юрина родилась в России, однако переехала в Украину еще в 2012 году. Она стала известной как участница электрофольк-группы YUKO, а сейчас выступает сольно. Также артистка участвовала в нацотборе на Евровидение 2019.

После начала полномасштабной войны певица полностью перешла на украинский язык в творчестве, перевела свои песни и публично выступает против российской агрессии. Она также неоднократно заявляла о намерении окончательно связать свою жизнь с Украиной.

OBOZ.UA сообщал, что ранее Юлии Юриной предлагали "купить" украинское гражданство. Артистка рассказала, что в процессе оформления гражданства ей неоднократно намекали на неофициальные способы "ускорения", однако она отказалась от таких предложений. Более того, более года она не могла получить ответ от Министерства культуры, несмотря на многочисленные обращения.

