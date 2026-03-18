'Потенциал эскалации': в разведке США рассказали, чем опасна Россия и вспомнили о ядерном оружии

Россия остается одной из ключевых угроз глобальной безопасности, в частности для США и Европы. В ведомстве США предупреждают о риске эскалации войны в Украине или возникновения нового конфликта, который может выйти за пределы региона. Особое беспокойство вызывает вероятность применения ядерного оружия.

Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард. Информацию собрал OBOZ.UA.

Россия продолжает активно инвестировать в военно-промышленный комплекс и расширять свои боевые возможности. Речь идет не только о традиционных силах, но и о развитии современных вооружений, включая гиперзвуковые системы и обновленные стратегические средства сдерживания.

В Американской разведке обращают внимание на способность Москвы комбинировать военные и невоенные инструменты влияния, что усиливает ее позиции в глобальном противостоянии. В результате чего сохраняется риск затяжной войны на истощение против Украины, которую Кремль может продолжать, рассчитывая на истощение ресурсов Запада.

Допускается мнение, что Россия может прибегнуть к эскалационным шагам в случае обострения ситуации. "Самая опасная угроза, которую Россия представляет для США, – это потенциал эскалации в таком конфликте, как в Украине...Что приведет к прямым боевым действиям, включая потенциальное развертывание ядерного оружия", – заявила Тулси Габбард.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия вероятно, не откажется от выбранной стратегии ведения войны и будет продолжать затяжные боевые действия. В США считают, что Москва пытается использовать время как ключевой фактор для достижения своих целей.

