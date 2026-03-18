Футбол вновь в центре внимания болельщиков. Главное событие мирового футбола — предстоящий чемпионат мира 2026 года.

Турнир станет историческим сразу по нескольким причинам. Впервые мундиаль пройдет сразу в трех странах — США, Канада и Мексика. Также впервые в финальной части сыграют 48 сборных, а не 32, как это было ранее.

Всего на турнире будет проведено 104 матча, которые примут 16 городов трех стран. Матч открытие состоится 11 июня в Мехико, а финал пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Европа получит рекордное представительство

Европу на чемпионате мира впервые будут представлять 16 сборных. Двенадцать из них уже завоевали путевки на турнир. Это: Испания, Германия, Англия, Франция, Хорватия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Шотландия, Бельгия, Австрия и Норвегия.

Еще 16 европейских сборных продолжают борьбу за четыре оставшиеся путевки через стыковые мини-турниры.

Среди претендентов: Италия, Дания, Турция, Украина, Польша, Уэльс, Чехия, Словакия, Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Швеция, Румыния, Северная Македония и Северная Ирландия.

Команды разделены на четыре группы плей-офф. В каждой группе будут сыграны одноматчевые полуфиналы и финалы: полуфиналы — 26 марта, финалы — 31 марта

Победители четырех мини-турниров и получат последние путевки на чемпионат мира.

Какой путь предстоит сборной Украины

Болельщики мечтают увидеть сборную Украины среди 48 участников мундиаля. Команде, которую тренирует Сергей Ребров, для этого необходимо одержать две победы в своем плей-офф турнире.

В полуфинале украинцы встретятся со сборной Швеции. Шведская команда в своем отборочном цикле выступила неудачно, набрав всего 2 очка в восьми матчах, при этом было 4 забитых мяча и 12 пропущенных. Тем не менее, шведы получили шанс продолжить борьбу благодаря квоте Лиги наций УЕФА.

Во втором полуфинале группы сыграют Польша и Албания. Сборная Польши в своей группе заняла второе место, набрав 17 очков в восьми матчах (19 забитых мячей и 7 пропущенных). Победителем группы стала команда Нидерландов, набравшая 20 очков. Албанцы также заняли вторую позицию в своей группе с 14 очками, 7 забитых и 5 пропущенных мячей. Победителем там стала сборная Англии, которая выиграла все восемь матчей и набрала 24 очка, забив 22 мяча и не пропустив ни одного.

Успех юношеской сборной Украины

Позитивные новости приходят и из молодежного футбола. Юношеская сборная Украины U19 успешно выступила в первом квалификационном раунде чемпионата Европы-2026 и вышла в элит-раунд.

Команда под руководством Дмитрия Михайленко выиграла все три матча, набрав 9 очков. Украинцы победили сборные Словении, Черногории и Албании, причем во всех матчах "желто-синие" забивали по три мяча, при этом не пропустив ни одного.

В составе нашей команды выступают футболисты украинских клубов — "Карпат", "Металлиста", "Шахтера", "Динамо", "Кривбасса", а также игроки, представляющие зарубежные клубы, включая мадридский "Реал", "Цюрих", "Олимпию" (Любляна), "Гент", "Норвич Сити", "Баварию", "Эмполи", "Валенсию" и "Унион".

Элитный раунд пройдет в семи группах. Победители этих турниров вместе со сборной Уэльса — хозяйкой финальной части — разыграют медали чемпионата Европы.