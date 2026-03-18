Впервые в истории. На Кубке Африки случился 'беспрецедентный скандал в футболе'. Видео

Сборная Марокко по футболу спустя два месяца после завершения Кубка африканских наций официально признана победителем турнира. Конфедерация африканского футбола пересмотрела итог финала и изменила результат матча против Сенегала.

Апелляционный комитет КАФ отменил победу Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время и засчитал команде техническое поражение 0:3. В решении указано, что сенегальская сборная нарушила регламент турнира, покинув поле без разрешения арбитра, что подпадает под статьи 82 и 84.

Финальный матч состоялся 18 января и сопровождался спорным эпизодом в компенсированное время при счете 0:0, когда арбитр после вмешательства VAR назначил пенальти в ворота Сенегала.

После этого игроки команды по указанию тренера покинули поле примерно на 15–17 минут, затем вернулись, Марокко не реализовало пенальти, а в овертайме Папе Гейе забил победный мяч.

Федерация футбола Марокко подала апелляцию, настаивая на применении регламента, согласно которому уход с поля автоматически ведет к поражению. В заявлении организации отмечено, что обращение не ставило под сомнение спортивную составляющую матча и было направлено на соблюдение правил: "федерация подтверждает приверженность соблюдению регламента и стабильности соревнований".

Федерация футбола Сенегала объявила о намерении обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде, назвав вердикт "несправедливым, беспрецедентным и неприемлемым, наносящим ущерб африканскому футболу".

Президент ФИФА Джанни Инфантино после матча охарактеризовал произошедшее как "неприемлемые сцены". Бывший футболист Патрис Эвра также резко раскритиковал решение, заявив: "это ганьба для африканского футбола, мы все видели, что Сенегал победил… когда я получил это сообщение, подумал, что это первоапрельская шутка".

Некоторые игроки сборной Сенегала отреагировали на новость в социальных сетях. Нападающий "Кристал Пэлас" Исмаила Сарр вскоре после объявления опубликовал в своих историях в Instagram серию смайликов, изображающих смех до слез, а игрок "Вест Хэма" Эль-Хаджи Малик Диуф выложил фотографию с празднования победы после турнира с подписью "Чемпионы, говорите!" и фотографию своей медали с подписью "Как сделать вашу вечеринку настоящей".

