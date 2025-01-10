'Что он собирается доказывать?' Усика призвали уйти из бокса

Британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) выразил уверенность в том, что объединенному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО) стоит завершить карьеру. По словам спортсмена, наш соотечественник уже все всем доказал, победив топовых представителей дивизиона.

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Об этом Кларк заявил в интервью программы Hawksbee&Jacobs на канале talkSPORT. Англичанин подчеркнул, что он не видит того, кто смог бы реально составить конкуренцию Усику. Он также отметил, что украинец справедливо победил в реванше Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Я был бы не против увидеть, как Усик повесит перчатки на гвоздь. Я не знаю, кому еще он собирается что-то доказывать. Я не уверен, что есть кто-то кто его сейчас вообще вытащит из постели. Он победил Джошуа, Фьюри и Дюбуа. Они лучшие из лучших. Поэтому я хочу, чтобы Усик закончил. Что касается реванша с Фьюри, то я считают, что Усик выиграл бой и сделал это убедительно. Когда он выигрывал раунды, он выигрывал их более убедительно, чем Тайсон", – сказал Кларк.

Недавно появилась информация о неожиданном сопернике Усика в тяжелом весе. При этом украинцу уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа.

Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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