УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Что он собирается доказывать?" Усика призвали уйти из бокса

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
831
'Что он собирается доказывать?' Усика призвали уйти из бокса

Британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) выразил уверенность в том, что объединенному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО) стоит завершить карьеру. По словам спортсмена, наш соотечественник уже все всем доказал, победив топовых представителей дивизиона.

Видео дня

Об этом Кларк заявил в интервью программы Hawksbee&Jacobs на канале talkSPORT. Англичанин подчеркнул, что он не видит того, кто смог бы реально составить конкуренцию Усику. Он также отметил, что украинец справедливо победил в реванше Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Что он собирается доказывать?" Усика призвали уйти из бокса

"Я был бы не против увидеть, как Усик повесит перчатки на гвоздь. Я не знаю, кому еще он собирается что-то доказывать. Я не уверен, что есть кто-то кто его сейчас вообще вытащит из постели. Он победил Джошуа, Фьюри и Дюбуа. Они лучшие из лучших. Поэтому я хочу, чтобы Усик закончил. Что касается реванша с Фьюри, то я считают, что Усик выиграл бой и сделал это убедительно. Когда он выигрывал раунды, он выигрывал их более убедительно, чем Тайсон", – сказал Кларк.

"Что он собирается доказывать?" Усика призвали уйти из бокса
"Что он собирается доказывать?" Усика призвали уйти из бокса

Недавно появилась информация о неожиданном сопернике Усика в тяжелом весе. При этом украинцу уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа.

Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

"Что он собирается доказывать?" Усика призвали уйти из бокса
"Что он собирается доказывать?" Усика призвали уйти из бокса

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!