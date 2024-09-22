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Джошуа сенсационно проиграл Дюбуа нокаутом, дважды побывав в нокдауне. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,9 т.
Джошуа сенсационно проиграл Дюбуа нокаутом, дважды побывав в нокдауне. Видео

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-4, 23 КО) сенсационно проиграл соотечественнику Даниеля Дюбуа (22-2, 20 КО). Поединок за титул Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе, которым владеет Дюбуа, и который ранее принадлежал Александру Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

Видео дня

OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию боя Джошуа – Дюбуа.

1-й раунд начался в своеобразной разведке, где Дюбуа занял центр ринга. Уже с стартовых секунд Даниель решил работать первым номером активно работая джебом. Под конец раунда размашистый правый Дюбуа прилетел точно в подбородок фаворита, отправив того в нокдаун. Энтони спас гонг.

Джошуа сенсационно проиграл Дюбуа нокаутом, дважды побывав в нокдауне. Видео

Во второй трехминутке избиение Джошуа продолжилось. Он ушел в глухую защиту, опираясь на канаты. Чемпион пытался вновь словить подбородок соперника хуком.

К третьему раунду Энтони так и не понял, что делать с атакой оппонента. Даниель доминировал, в неспешном темпе раз за разом пробивая защиту соотечественника. За несколько секунд до гонга Джошуа во второй раз упал в нокдаун.

В этот раз подбородок боксера достал левый хук. Дюбуа бросился добивать, но не успел этого сделать до окончания трехминутки.

Джошуа сенсационно проиграл Дюбуа нокаутом, дважды побывав в нокдауне. Видео

Развязка едва не наступила в четвертом раунде. Шел практически односторонний бой, где Джошуа просто старался выжить, раз за разом пропуская безумные атаки. Увлекшись нападением Даниель пропустил неприятный левый прямой, который немного его пошатнул.

Джошуа сенсационно проиграл Дюбуа нокаутом, дважды побывав в нокдауне. Видео

5-й раунд стал последний для Джошуа. Он попытался перехватить инициативу, почти потряс Дюбуа но пропустил встречный прямой, после которого улетел в тяжелый нокаут.

Джошуа сенсационно проиграл Дюбуа нокаутом, дважды побывав в нокдауне. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, и Джошуа, и Дюбуа в разное время проиграли Александру Усику.

Первый поединок Джошуа - Усик 26 сентября 2021 года завершился победой Александра единогласным решением судей. Спустя год украинский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) защитил свои титулы в реванше с Энтони.

Еще через год Усик победил Дюбуа, несмотря на подлый удар британского супертяжа между ног.

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