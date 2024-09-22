Джошуа сенсационно проиграл Дюбуа нокаутом, дважды побывав в нокдауне. Видео

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-4, 23 КО) сенсационно проиграл соотечественнику Даниеля Дюбуа (22-2, 20 КО). Поединок за титул Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе, которым владеет Дюбуа, и который ранее принадлежал Александру Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

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OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию боя Джошуа – Дюбуа.

1-й раунд начался в своеобразной разведке, где Дюбуа занял центр ринга. Уже с стартовых секунд Даниель решил работать первым номером активно работая джебом. Под конец раунда размашистый правый Дюбуа прилетел точно в подбородок фаворита, отправив того в нокдаун. Энтони спас гонг.

Во второй трехминутке избиение Джошуа продолжилось. Он ушел в глухую защиту, опираясь на канаты. Чемпион пытался вновь словить подбородок соперника хуком.

К третьему раунду Энтони так и не понял, что делать с атакой оппонента. Даниель доминировал, в неспешном темпе раз за разом пробивая защиту соотечественника. За несколько секунд до гонга Джошуа во второй раз упал в нокдаун.

В этот раз подбородок боксера достал левый хук. Дюбуа бросился добивать, но не успел этого сделать до окончания трехминутки.

Развязка едва не наступила в четвертом раунде. Шел практически односторонний бой, где Джошуа просто старался выжить, раз за разом пропуская безумные атаки. Увлекшись нападением Даниель пропустил неприятный левый прямой, который немного его пошатнул.

5-й раунд стал последний для Джошуа. Он попытался перехватить инициативу, почти потряс Дюбуа но пропустил встречный прямой, после которого улетел в тяжелый нокаут.

Как сообщал OBOZ.UA, и Джошуа, и Дюбуа в разное время проиграли Александру Усику.

Первый поединок Джошуа - Усик 26 сентября 2021 года завершился победой Александра единогласным решением судей. Спустя год украинский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) защитил свои титулы в реванше с Энтони.

Еще через год Усик победил Дюбуа, несмотря на подлый удар британского супертяжа между ног.

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