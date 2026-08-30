Поляки перезахоронили 55 жертв Волынской трагедии: намерены найти ещё 300

Сегодня, 30 августа 2026 года, на кладбище в селе Островки на Волыни состоялась церемония захоронения останков 55 польских жертв Волынской трагедии. Их останки были обнаружены в ходе проведенных в этом году эксгумаций на трех участках, среди погибших – 26 детей.

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Об этом говорится в сообщении польского Института национальной памяти, обнародованном 30 августа.

Церемония началась в 12:00 по киевскому времени с мессы по погибшим, а около 13:00 останки были захоронены в общей могиле, где уже покоятся жертвы, найденные в ходе эксгумаций 1992, 2011 и 2015 годов. На церемонии присутствовали заместитель президента Института национальной памяти Кароль Полейовский, представители польских властей, семьи погибших и местные жители.

Поисковые работы

Эксгумации проводились с 13 июля по 7 августа 2026 года специалистами польского Института национальной памяти совместно с украинской компанией "Волынские древности" и судебно-медицинским экспертом из Вроцлавского медицинского университета. В работах также принимали участие представители Министерства культуры и национального наследия Польши.

В трёх местах специалисты обнаружили останки 55 человек, в том числе 26 детей. Больше всего останков – 48 человек, среди которых 24 ребёнка, – нашли в братской могиле на территории бывшего хозяйства Александра Стражича в Воле-Островской.

Еще шестерых погибших обнаружили в братской могиле недалеко от бывшей школы в Островках. Останки одной женщины нашли в отдельной могиле в лесу.

Следы гибели

По данным польского Института национальной памяти, погибших похоронили без гробов, в нерегулярных положениях. На большинстве останков обнаружили повреждения, в частности травмы затылка и огнестрельные ранения.

Специалисты также отобрали образцы для проведения ДНК-исследований. Вместе с останками нашли более 300 личных вещей, среди которых религиозные медальоны, кресты и четки.

В сообщении Института отмечается, что 30 августа 1943 года подразделения Украинской повстанческой армии при поддержке жителей соседних украинских сел окружили польские села Островки и Воля Островетская. Людей собрали под предлогом проведения собрания, после чего начали убивать.

В Островках мужчин отвели в школу и прилегающие хозяйственные постройки и убивали группами. Женщин, детей и пожилых людей удерживали в церкви. В Воле Островетской мужчин убивали за сараем Стражича, жертвами также стали женщины и дети.

За несколько часов погибли примерно 1050 польских жителей двух сел. После этого населенные пункты разграбили и уничтожили. Сейчас значительную часть территории, где раньше располагались польские общины, занимают поля и лес.

Поиски продолжаются

Похороненные 30 августа 55 человек вошли в общее число жертв, останки которых удалось найти в ходе предыдущих эксгумаций в 1992, 2011 и 2015 годах.

В то же время, согласно списку, составленному историками, останки примерно 300 жертв из Островков и Воли Островетской до сих пор не найдены.

Поиски погибших продолжаются, чтобы установить их личности, сохранить память о них и обеспечить достойное погребение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Тернопольской области завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии, в ходе которой украинско-польская экспедиция обнаружила останки 42 человек. Их ДНК-исследование, к которому пригласили присоединиться украинских ученых, будет проводиться на территории Польши.

Напомним, что в Польше заявили, что эксгумация жертв Волынской трагедии в украинском селе Пужники, в ходе которой были обнаружены останки 42 человек, имеет "исключительное историческое значение". К тому же проведение эксгумаций в Тернопольской области стало прорывом в отношениях Польши и Украины.

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