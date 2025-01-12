'Это мое послание'. Усик, став лучшим боксером года, сделал откровенное признание в Instagram

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что своими успехами хочет вдохновлять других людей на подобные свершения. Накануне 37-летний супертяж на торжественной церемонии в Лондоне получил сразу три награды от журнала The Ring.

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После этого Александр в Instagram поблагодарил свою семью, команду, Турки Аль аш-Шейха и Тайсона Фьюри, обратившись к своим поклонникам.

"Я хочу вдохновлять людей мечтать о большем и усердно работать.Я хочу вдохновлять людей помогать друг другу. Перед каждым боем мы проводим благотворительное мероприятие. Мы помогаем Украине, потому что мы – украинцы. Это мое послание боксерскому сообществу: помогайте. Помогайте тем, кто в беде. Помогайте Украине. А сейчас давайте поможем людям в Калифорнии, которые потеряли свои дома из-за пожара.Делитесь тем, что Господь дает вам, и Он даст вам еще больше", – написал Александр.

Напомним, Усик получил награду за лучший раунд 2024 года. Им стала 9-я трехминутка в первом поединке против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

В этом эпизоде украинский боксер отправил британца в нокдаун. Сам поединок завершился победой Усика раздельным решением судей, что сделало украинца первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе за последние 25 лет.

Также Александр Усик завоевал приз, как лучший боксер 2024 года.

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