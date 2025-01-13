'Хоть сейчас': Усик ответил на вопрос о завершении карьеры

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не планирует завершать карьеру после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец отметил, что готов провести реванш с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), однако сейчас намерен восстановиться и отдохнуть.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV в кулуарах церемонии вручения наград журнала The Ring, отвечая на вопрос о будущем. Наш соотечественник подчеркнул, что не может сейчас назвать своего следующего соперника и вообще не думает о боксе.

"Реванш с Дюбуа? Нет проблем. Хоть сейчас. Опетая? Не знаю, возможно, с ним подеремся. Сейчас я думаю об отдыхе и бокале красного вина. Я не думаю о боксе. Только об отдыхе. Закончил ли я с боксом? Не-а. Я буду продолжать боксировать", – сказал Усик.

Отметим, что на самой церемонии The Ring Усик произвел настоящий фурор, завоевав три награды по итогам 2024 года. В частности, Александр был назван лучшим боксером. После шоу украинец оставил послание для общественности, в котором напомнил о событиях в нашей стране.

Также Усик озадачил журналистов внешним видом. В кулуарах шоу нашему соотечественнику пригрозил местью британский обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО). При этом председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

В свою очередь, британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) призвал украинца завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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