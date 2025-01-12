Событие года и лучший боксер! Усик произвел фурор в Лондоне, завоевав три награды. Видео

В Лондоне состоялась церемония награждения от журнала The Ring, где подводят итоги года в боксе. Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) собрал сразу несколько наград.

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Наш соотечественник получил награду за лучший раунд 2024 года. Им стала 9-я трехминутка в первом поединке против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

В этом эпизоде украинский боксер отправил британца в нокдаун. Сам поединок завершился победой Усика раздельным решением судей, что сделало украинца первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе за последние 25 лет.

Кроме того Александр стал лауреатом премии "Событие года", получив приз за первый поединок против Тайсона Фьюри.

Также Александр Усик завоевал приз, как лучший боксер 2024 года. Комментируя свою награду, украинец поблагодарил Бога, свою команду и семью. Он отметил, что этот успех очень важен для его страны. Также Александр передал отдельный привет Тайсону Фьюри.

"Мой друг, жадное пузо, спасибо тебе большое. Ты замечательный, мой соперник", - сказал Усик.

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