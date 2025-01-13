Усик озадачил внешним видом на церемонии в Лондоне: что не так с костюмом украинца. Фото и видео

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) озадачил журналистов и экспертов своим внешним видом на церемонии вручения наград журнала The Ring, которая прошла в Лондоне. Наш соотечественник появился в стильном костюме, однако традиционно для себя надел обувь разного цвета.

Видео дня

Эксперт телеканала talkSPORT Гарет Дэвис поинтересовался у нашего соотечественника, почему он сделал такой выбор. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале вещателя.

"Это просто очень стильно. Кто мне это сказал? Я сам себе", – сказал с улыбкой Усик. После этого украинец произнес свою кронную фразу I'm very feel, а также назвал себя отличным дизайнером одежды.

На самой церемонии Усик произвел настоящий фурор, завоевав три награды, по итогам 2024 года. В частности, Александр был назван лучшим боксером. После шоу украинец оставил послание для общественности, в котором напомнил о событиях в нашей стране.

Также нашему соотечественнику пригрозил местью британский обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО). При этом председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

В свою очередь британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) призвал украинца завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!