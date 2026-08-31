Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать с 1 сентября

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 6 сентября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,6-45,2 грн. Вечером же 30 августа 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,39 грн, а продавали по 44,83 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,6-45,2 грн. Вечером же 30 августа там:

покупали доллар по 44,34 грн;

продавали – по 44,82 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, начало сентября вряд ли станет для валютного рынка точкой резкого разворота. По его словам, скорее всего, он будет напоминать продолжение уже "известных и почти привычных тенденций".

"Вокруг будет много шума, военных рисков и тревожных ожиданий. Однако сам курс будет меняться гораздо спокойнее, чем окружающий информационный фон", – рассказал Лесовой.

В то же время, отметил он, в течение первой недели сентября спрос на валюту может превышать предложение ориентировочно на 15-20%. А недельные интервенции НБУ могут находиться в пределах 0,85-1 млрд долларов.

Впрочем, отметил банкир, такой масштаб интервенций не свидетельствует об угрозе валютной стабильности. Ведь:

Международные резервы позволяют профинансировать около 4 месяцев будущего импорта.

До конца года Нацбанк ожидает их увеличения примерно до 70 млрд долларов.

"В начале сентября валютный рынок будет оставаться напряженным, но управляемым. Военные риски никуда не исчезнут, импортеры продолжат создавать значительный спрос на межбанк, бизнес будет закладывать дополнительные расходы в свои цены. Однако у НБУ есть достаточно ресурсов, чтобы рынок находился в балансе. Поэтому сентябрь, вероятнее всего, стартует без валютной революции", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако только при условии, что дизайн таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка). Такое же условие действует для элементов защиты купюр.

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