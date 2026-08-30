"Возможно, захватят еще десять сел или один город": Обухов заявил, что мобилизацией Россия войну не выиграет

Антироссийский активист и глава фонда "Стоп российский террор" (США) Герман Обухов считает, что мобилизация в России, которую все ожидают после проведения выборов в Государственную Думу, не сможет помочь Москве выиграть войну против Украины. По его мнению, максимум, что может произойти, – это очередная стабилизация линии фронта.

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Обухов заявил, что с имеющимися живыми силами россияне не смогут войти ни в один из крупных городов.

Что известно

По мнению эксперта, россияне начали выезжать из страны, опасаясь мобилизации. Так, только за 15–16 августа в Грузию выехало 40 тысяч россиян, что для такой страны, как Россия, не является большими цифрами.

"Что касается туристического сезона, то он уже практически подходит к концу, кроме того, там существенно похолодало, поэтому не исключено, что это связано с риском мобилизации после выборов. Те, у кого есть какие-то возможности и ресурсы, решили выехать из страны в Грузию, Армению или куда-то еще, чтобы не рисковать. Но 40 тысяч для России – это не такая уж и большая цифра", — заявил он.

Российская мобилизация может в определенной степени решить некоторые вопросы на фронте, например, продвижение или остановку ВСУ, но кардинальных изменений не принесет.

"Потому что мобилизацией войну не выиграть. С этими живыми силами все равно никуда не дойти – ни до Киева, ни до Львова. Поэтому речь идет лишь о стабилизации на фронте, не более того. Это все, чего добивается Москва", – сказал он.

Если Москве удастся пополнить российскую армию на 300 или 500 тысяч человек, это существенное усиление, но оно не способно изменить ход событий.

"В принципе это ничего не меняет. Возможно, они где-то прорвут фронт, захватят еще десять сел или один город. Но это кардинально ничего не изменит в этой войне. Это лишь какие-то временные локальные меры по остановке, замораживанию, консервации. Не более того. По моему мнению, в Москве уже понимают, что никакую войну они не выиграют", – резюмирует он.

Прекращение войны, по мнению Обухова, может стать концом политической жизни власти Путина, потому что придется объяснять, почему за четыре года погибло столько людей.

"После войны начнутся расследования в отношении блогеров и других. В частности, выяснится, что погибших не 50 тысяч и не 100 тысяч, а почти миллион. Это начнет набирать обороты по всей стране. Начнутся непредвиденные внутренние конфликты. Не знаю, дойдет ли дело до протестов. И в этой ситуации мобилизация ничего кардинально не решит", – сказал эксперт.

Как рассказывал OBOZ.UA, хакеры слили секретный прогноз российского "Сбербанка" относительно войны с Украиной: он содержит восемь сценариев, от "победы России", вероятность которой, впрочем, оценивается довольно низко, до "мира на условиях Украины и Европы" с еще более низкой оценкой вероятности.

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