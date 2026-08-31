В Украине неправильно проводят индексацию пенсий: как пенсионеры массово добиваются перерасчета выплат

В Украине ежегодная индексация пенсий не распространяется на относительно новых пенсионеров. В течение первых четырех лет после выхода на заслуженный отдых вместо полной индексации правительство предлагает пенсионерам фиксированные доплаты – как правило, речь идет о 100–135 грн в месяц. Такую практику Верховный Суд признал незаконной, а обычные пенсионеры в судах заставляют ПФУ проводить перерасчеты.

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О том, как сейчас происходит индексация пенсий, почему она приводит к быстрому устареванию выплат и как пенсионеры добиваются перерасчетов, читайте в материале OBOZ.UA.

Как работает индексация пенсий и почему это не помогает

Черта бедности для пенсионера – 7 570 грн в месяц (это уровень фактического прожиточного минимума для этой возрастной категории), и это больше, чем средняя пенсия по стране. Фактически сейчас в Украине есть две большие проблемы, связанные с уровнем пенсий.

Первая — миллионы украинцев пенсионного возраста вынужденно оказались в условиях бедности: размер пенсии не покрывает даже базовые потребности, а работать могут далеко не все. Вторая – количество "бедных пенсионеров" растет с каждым годом, поскольку после назначения пенсии ее выплаты стремительно обесцениваются.

То есть будущий украинский пенсионер должен рассчитывать на небольшую выплату, покупательная способность которой быстро снизится. Например, украинец, вышедший на пенсию в 2021 году, в формуле расчета пенсии имеет среднюю зарплату по стране в 9 118,81 грн. Допустим, что у такого пенсионера 35 лет стажа и средняя зарплата. В таком случае расчетный размер его пенсии должен был бы составить 3 191,5 грн.

В 2022 году старые пенсии проиндексировали на 11,4%, но новый пенсионер получил прибавку в размере всего 135 грн. Кроме того:

в 2023 году – надбавку в размере 100 грн вместо 19,7%;

в 2024 году – на 100 грн вместо 7,96%;

в 2025 году – 5,75 % вместо 11,15 %.

В результате, по подсчетам OBOZ.UA, пенсия должна была составить 3 710 грн (в предыдущих расчетах фигурировала сумма 3 729,3 грн). Если бы эта же пенсия индексировалась по общим правилам, её размер составил бы 5 106,7 грн. "Особые" правила индексации для новых пенсионеров привели к потере 27,35% размера пенсии.

В целом индексация пенсии рассчитывается по формуле: половина от среднего за три года роста зарплат плюс половина прошлогодней инфляции. Полученный процент и является размером повышения. Однако такое повышение всё равно не защищает выплаты от обесценивания, ведь новые пенсии, как правило, выше старых.

Это приводит к перекосам, когда два пенсионера с 35-летним стажем и средней зарплатой получают кардинально разные суммы из-за разницы в годе выхода на пенсию. Например, украинец, вышедший на пенсию в 2021 году, в прошлом году получал около 3 710 грн. В то же время украинец с такими же пенсионными правами, вышедший на пенсию в 2025 году, может получить выплату в размере 5 269,9 грн. При этом тот, кто вышел на пенсию в 2021 году, в 2025 году не смог бы получить такую сумму, даже если бы его пенсию индексировали по общим правилам.

Украинцы заставляют ПФУ пересчитывать свою пенсию через судебные иски

"Альтернативная" неполная индексация для новых пенсионеров является незаконной. К такому выводу пришел Верховный Суд еще в прошлом году, после чего административные суды один за другим начали удовлетворять тысячи исков о перерасчете выплат.

К сожалению, юридическая помощь доступна далеко не каждому пенсионеру. Однако те украинцы, которые правильно оформили иск и обратились в суд, почти гарантированно получают перерасчет.

OBOZ.UA обратился в ПФУ с просьбой предоставить информацию о том, сколько украинцев через суды добились полной индексации своих выплат. Отдельной такой статистики, как сообщили в ПФУ, не ведут.

Однако начальник ГУ ПФУ в Киевской области сообщил, что за 2025 год количество исполненных судебных решений о перерасчете пенсий составило 5 251. Всего в Реестре судебных решений насчитывается около 13,5 тыс. решений, в которых упоминается индексация выплат, и абсолютное большинство из них – в пользу пенсионеров.

Почему правительство годами занижает выплаты? Пенсионный фонд в своей деятельности руководствуется законами и постановлениями правительства, поэтому производит расчеты по утвержденным правилам. "Урезанную" индексацию для новых пенсионеров применяют годами из-за простой логики: старые пенсии настолько отстают от вновь назначенных, что полноценное повышение последних создало бы огромный финансовый разрыв.

Однако вместо того, чтобы привести старые выплаты в соответствие с современными требованиями, правительство годами искусственно занижает новые. Верховный Суд признал такую ситуацию незаконной, однако в бюджете нет средств на правильный расчет для всех, а подобные шаги еще больше обострили бы существующий кризис и дисбалансы.

Наглядный пример: украинцы в 2021 году выходили на пенсию исходя из средней зарплаты по стране в 9 118,81 грн, тогда как средняя зарплата в формулах старых пенсионеров на тот момент составляла 5 426,6 грн. По состоянию на 2026 год украинец, имеющий 35 лет стажа и среднюю зарплату, может рассчитывать на пенсию в размере 6 119 грн. В то же время пенсионер с таким же стажем и зарплатой, вышедший на заслуженный отдых еще в 2021 году, сейчас получает около 3 913,7 грн. Этот огромный разрыв продолжает создавать напряжение в системе.

О том, кому в Украине индексируют пенсии по особо выгодным правилам, читайте в материале OBOZ.UA.