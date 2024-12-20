Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) существенно превзошел в весе Александра Усика (22-0, 14 КО) накануне реванша 21 декабря. Наш соотечественник при этом оказался тяжелее, чем это было перед первым поединком, который состоялся в конце весны.

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Официальная церемония взвешивания боксеров состоялась в Эр-Рияде по традиции за сутки до противостояния. Фьюри затянул на 127,5 килограммов, а Усик – на 102,5. Для нашего соотечественника это самый большой вес в профессиональной карьере. А вот британец прибавил почти 9 килограмм по сравнению с первым поединком.

Отметим, что боксеры не раздевались, а их вес измеряли с учетом одежды. Причем Фьюри был одет в кожаную куртку.

Известно, что вокруг проведения реванша Усика против Фьюри возникли серьезные споры. В частности, за день до боя был снят один из судей, а команды обсуждают различные запреты, в частности, относительно бороды британца.

Накануне в Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция боя, во время которой боксеры устроили эпичную дуэль взглядов. Очевидцы засняли все, что происходило во время этого события.

Ранее легендарный Костя Цзю дал свой прогноз на второй бой Усик – Фьюри 2. В свою очередь британец сделал категоричное заявление о предстоящем поединке, в проведение которого было внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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