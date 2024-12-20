Грандиозные споры команд: Усик получил запрет в реванше с Фьюри

У команд Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) возникли споры относительно организации проведения реванша 21 декабря. Представители боксеров обсуждают вопросы арбитража, внешнего вида боксеров, а также "посторонних предметов" в углах.

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Об этом информирует Sky Sports. В частности, лагеря соперников не сошлись во мнении, кто должен заменить американского судью Фернандо Барбосу, который не сможет работать на поединке из-за болезни. Предполагалось, что вместо него счет боя будет вести Стив Вайсфелд, однако у Фьюри настаивают на кандидатуре Игнасио Роблеса.

В свою очередь представители Усика призвали соблюдать правила относительно внешнего вида боксеров. Украинцы настаивали на том, что Фьюри должен сбрить или укоротить бороду, так как она может либо смягчать удары, либо нести угрозу порезов и рассечений. Однако санкционирующие органы заняли сторону британца.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен также рассказал, что Александру запретили целовать крест, что он делал во время первого боя. Таким образом британцы решили продемонстрировать, что Усик мог бы использовать что-то кроме воды для получения выгоды.

Кроме того, было принято решение, что ударами ниже пояса будут считаться все, что ниже пупка вне зависимости от положения шорт, резинки на них и защитной чашечки.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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