Усик – Дюбуа 2: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция главного боя 2025 года

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) возвращается в ринг боем с обладателем пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниелем Дюбуа (22-2, 14 КО). Боксеры в середине лета подерутся за все титулы королевского дивизиона, коллекцию из которых после первой победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 23 КО) украинец имеет возможность собрать во второй раз за 14 месяцев.

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КОГДА БОЙ УСИК – ДЮБУА 2

Поединок состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Датой грандиозного противостояния выбрана суббота, 19 июля.

ВРЕМЯ БОЯ УСИК – ДЮБУА 2

Точное время выхода боксеров на ринг и начало боя будет объявлено позже. Однако можно предположить, что этого не произойдет раньше 23:45 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Дюбуа.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ДЮБУА 2

Однозначным фаворитом поединка считается украинский боксер. На итоговую победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,28.

Триумф Дюбуа оценивается котировкой 3,75. А показатели на ничью достигают уровня 17,00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ДЮБУА 2

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo. Также трансляцию можно будет купить на платформе DAZN, телеканалах Sky Sports и TNT Sports. Стоимость показа станет известна позже.

АНДЕРКАРТ БОЯ УСИК – ДЮБУА 2

Полный список поединков грандиозного боксерского шоу будет объявлено позже.

Напомним, в августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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