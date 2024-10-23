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"Три сильнейших соперника? Easy..." Усик назвал самого сложного оппонента

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
'Три сильнейших соперника? Easy...' Усик назвал самого сложного оппонента

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) назвал самого себя самым трудным соперником в любительском и профессиональном боксе. Наш соотечественник отметил, что постоянно старается превзойти себя, выкладываясь на тренировках и в поединках.

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Об этом Усик заявил в интервью порталу Boxing Insider. "Три сильнейших соперника, с которыми я встречался в 372 боях как профессионал и любитель? Easy: Усик, Усик и Усик. Всегда я сам", – сказал украинец.

"Три сильнейших соперника? Easy..." Усик назвал самого сложного оппонента
"Три сильнейших соперника? Easy..." Усик назвал самого сложного оппонента

Напомним, что 21 декабря 37-летний уроженец Симферополя проведет реванш с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). В первом поединке Александр победил британца раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

"Три сильнейших соперника? Easy..." Усик назвал самого сложного оппонента

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

"Три сильнейших соперника? Easy..." Усик назвал самого сложного оппонента

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

"Три сильнейших соперника? Easy..." Усик назвал самого сложного оппонента

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пожелал украинцу поражения.

"Три сильнейших соперника? Easy..." Усик назвал самого сложного оппонента

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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