От легендарного прорыва на БМП в Мариуполе до главнокомандующего: как за 12 лет изменился Михаил Драпатый и редкие снимки его семьи

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый за 12 лет войны прошел путь от командира батальона, ставшего легендой после прорыва на БМП в Мариуполе, до высшей военной должности в стране. Еще в 2014 году его имя стало известно всей Украине после появления кадров, на которых боевая машина под его командованием буквально прорвала городскую баррикаду.

Видео дня

Впоследствии офицер совершил еще один подвиг, который называют одним из самых успешных прорывов начального этапа российско-украинской войны, – вывел из "Изваринского котла" сотни украинских военных. Тогда Драпатый был майором и командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады. OBOZ.UA расскажет о пути его становления.

В мае 2014 года именно его БМП прорвала баррикаду в центре Мариуполя во время операции по освобождению захваченного боевиками городского управления милиции. Видео тогда стало одним из символов начала украинского сопротивления.

Однако самым большим испытанием для офицера стали события августа 2014 года. Подразделения 72-й бригады почти месяц находились под непрерывными обстрелами российской артиллерии и боевиков вблизи Изварино и Червонопартизанска. Украинские военные остались почти без боеприпасов, продовольствия и возможности получить подкрепление.

В репортаже "Вікна-новини", снятом после выхода из окружения, сослуживцы вспоминали, что почти не верили в спасение.

"Мало кто из них верил, что им удастся вырваться из вражеского окружения. Но все поверили в него", – говорилось в репортаже.

Сам Драпатый признавался, что решение о прорыве было чрезвычайно сложным: "Решение было – прорываться. Если нужно с боем – значит, с боем".

По словам военного, наибольший страх был связан не с собственной жизнью, а с ответственностью за подчиненных. "Страшно было осознавать такую ответственность за людей. Со мной выходило 260 человек", – рассказывал тогдашний комбат.

Благодаря решению Драпатого из "Изваринского котла" удалось вывести подразделения 72-й, 79-й, 24-й и 51-й бригад, 3-го полка специального назначения, пограничников и более 30 единиц техники. После прорыва его сослуживцы открыто благодарили командира.

В том же телерепортаже впервые показали и семью будущего главнокомандующего. После пяти месяцев разлуки Драпатый вернулся домой, где его встречали жена Юлия и маленький сын Иван.

Жена военного тогда не скрывала эмоций после долгожданной встречи: "Хочет борщ – завтра будет борщ".

За 12 лет семья Драпатых изменилась. Сегодня супруги воспитывают уже двоих детей – сына Ивана и дочь Анну. Несмотря на публичность мужа, его семья остается вне информационного пространства.

Известно, что жена генерала Юлия Драпата работает в Белоцерковской школе искусств и выступает в ансамбле преподавателей-бандуристов "Александрия". Она занимается популяризацией украинской народной музыки и культуры, часто участвует в концертах.

Сам Михаил Драпатый за годы войны прошел все ступени военной карьеры. После АТО он командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, окончил оперативно-стратегический факультет Национального университета обороны Украины, где получил переходный меч королевы Великобритании как лучший выпускник.

После начала полномасштабного вторжения России генерал руководил обороной юга Украины, оперативными группировками "Каховка", "Кривой Рог", "Херсон", возглавлял оборону Харьковского направления, командовал Сухопутными войсками, а впоследствии – Объединенными силами ВСУ.

Теперь Драпатый возглавил Вооруженные силы Украины в качестве главнокомандующего.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший коллега Зеленского и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, ушедший на войну, с иронией отреагировал на назначение Драпатого.

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