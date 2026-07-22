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Михаил Драпатый
Михаил Драпатый
главнокомандующий ВСУ

Блог | Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям

Генерал-майор Михаил Драпатый
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Благодарю Президента Украины за доверие, Министра обороны за поддержку, а Силы обороны – за новый этап службы.

Далее текст на языке оригинала.

Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність.

Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс.

Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу.

Слава нації. Смерть ворогам.

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Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
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