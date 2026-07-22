Блог | Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям
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Благодарю Президента Украины за доверие, Министра обороны за поддержку, а Силы обороны – за новый этап службы.
Далее текст на языке оригинала.
Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність.
Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс.
Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу.
Слава нації. Смерть ворогам.
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