Благодарю Президента Украины за доверие, Министра обороны за поддержку, а Силы обороны – за новый этап службы.

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Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність.

Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс.

Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу.

Слава нації. Смерть ворогам.