Позади 23 чемпионата мира по футболу. После окончания каждого из них назывался лучший игрок. Oboz.UA знакомит вас с лауреатами трех из них.

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VIII чемпионат мира. 1966 год. Англия

Принять участие в чемпионате изъявили желание 74 страны. Команды были разбиты на 14 отборочных групп, победители которых вместе со сборными Англии (организатор чемпионата) и Бразилии (действующий чемпион мира) должны были разыграть медали. Европа получила 10 мест.

В финале, который состоялся 30 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", золотые медали оспаривали сборные Англии и ФРГ. Победили англичане – 4:2 в дополнительное время.

Лучшими игроками чемпионата мира были признаны англичанин Роберт "Бобби" Чарльтон и португалец Эйсебио да Силва Феррейра, команда которого стала бронзовым призером.

Немного об Эйсебио, которого называли "европейским Пеле". Выступая за лиссабонскую "Бенфику", он дважды стал победителем Кубка европейских чемпионов, а в 1965 году завоевал "Золотой мяч". В составе сборной Португалии Эйсебио провел 64 матча и забил 41 мяч.

Роберт "Бобби" Чарльтон дебютировал в сборной Англии в 1958 году в матче с командой Шотландии. Провел 106 матчей, забил 49 мячей. Чемпион мира 1966 года, участник чемпионатов мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1968 году в составе "Манчестер Юнайтед" стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Чарльтон – обладатель "Золотого мяча" 1966 года.

IX чемпионат мира. 1970 год. Мексика

75 стран заявили о желании участвовать в мировом первенстве. Из 14 путевок в финальный турнир Европа получила 8. Без отбора в финальную часть вышли действующий чемпион мира, сборная Англии, и команда страны-организатора – Мексики. Всего в финальном турнире участвовали 16 сборных.

В финале встретились сборные Бразилии и Италии. Победив со счетом 4:1, сборная Бразилии в третий раз стала чемпионом мира. Кубок Жюля Риме – "Золотая богиня Ника" – навечно переехал в Бразилию.

Титул лучшего футболиста чемпионата был присужден Пеле (Эдсону Арантису ду Насименту). Пеле родился 23 октября 1940 года. Футбол полюбил с детства. В 16 лет подписал контракт с клубом "Сантос". За время выступлений за него клуб стал одним из сильнейших не только в Бразилии, но и в Южной Америке, дважды выиграв Кубок Либертадорес. Команда Пеле также побеждала в Межконтинентальном кубке в 1962 и 1963 годах.

За "Сантос" Пеле провел 1116 официальных матчей и забил 1091 гол. Если учитывать все товарищеские встречи, его показатели составляют 1363 матча и 1281 гол. В составе сборной Бразилии с 1957 по 1971 год Пеле провел 92 официальных матча и забил 77 голов (включая неофициальные встречи – 113 матчей и 95 голов). Завершал свою блестящую карьеру Пеле в клубе "Космос" (Нью-Йорк).

Пеле – чемпион мира 1958, 1962 и 1970 годов.

Х чемпионат мира. 1974 год. ФРГ

После финальной игры IX чемпионата мира футбольный мир простился с "Золотой богиней", отправившейся на вечное хранение в Бразилию. К чемпионату мира в ФРГ был изготовлен новый Кубок мира, выполненный из золота. При высоте 36,8 см и весе 6,175 кг он стал главным трофеем мирового футбола. Кубок является переходящим. Ни одна сборная теперь не сможет завладеть им навечно.

В финальный турнир вышли 16 сборных. Чтобы оказаться среди них, в отборочных соревнованиях приняли участие команды 99 стран. 7 июля мюнхенский Олимпийский стадион приветствовал участников финального матча – сборные ФРГ и Нидерландов. Сборная хозяев чемпионата победила команду Нидерландов со счетом 2:1 и спустя 20 лет вновь завоевала титул чемпиона мира.

Лучшими игроками чемпионата были признаны два капитана – сборной Нидерландов Йохан Кройфф и сборной ФРГ Франц Беккенбауэр.

С 1957 по 1973 год судьба профессионального футболиста Кройффа была связана с клубом "Аякс", который трижды становился сильнейшей командой Европы. Затем три года он успешно выступал за испанскую "Барселону".

Вместе с партнерами по сборной Кройфф дважды – в 1974 и 1978 годах – становился серебряным призером чемпионатов мира. Трижды – в 1971, 1973 и 1974 годах – он завоевывал "Золотой мяч".

Франц Беккенбауэр с 1959 года выступал за молодежные команды "Баварии", а затем много лет защищал цвета мюнхенского клуба. Позже он играл за "Нью-Йорк Космос" и "Гамбург".

За сборную ФРГ Беккенбауэр провел 103 матча и забил 14 мячей. Чемпион мира 1974 года, серебряный призер чемпионата мира 1966 года и бронзовый призер чемпионата мира 1970 года. Чемпион Европы 1972 года. Обладатель "Золотого мяча" 1972 и 1976 годов.

Кто из нынешних звезд футбола, участников чемпионата мира 2026 года, будет назван лучшим игроком? Узнаем совсем скоро!