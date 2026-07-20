Россия уничтожила склады "Книголав", Winetime и супермаркетов: стали известны масштабы потерь

Российская атака 19 июля нанесла масштабный ущерб украинскому бизнесу и культуре. Восемь баллистических ракет уничтожили основной склад Winetime, полностью сгорел склад издательства "Книголав", где было утрачено почти 250 тысяч книг, а также разрушен один из крупнейших логистических комплексов AMTEL под Киевом. В результате ударов были утрачены сотни тысяч посылок, лекарства, гуманитарные грузы и большие запасы продуктов для ресторанов и фаст-фудов; в большинстве пострадавших компаний сотрудники не пострадали.

Видео дня

Одной из самых больших потерь стал склад украинского издательства "Книголав". В компании сообщили, что в результате российской атаки склад был полностью уничтожен. Самым важным в издательстве назвали то, что ни один из сотрудников не пострадал.

Однако материальный ущерб оказался огромным – огонь уничтожил почти 250 тысяч книг. В "Книголави" подчеркнули, что это были не просто тиражи литературы, а результат длительной работы большого количества людей – авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды, которая работала над созданием книг для украинских читателей.

В издательстве также заявили, что Россия продолжает целенаправленно уничтожать не только гражданскую инфраструктуру, но и украинскую культуру и образование. Из-за потери склада компания предупредила о возможных временных задержках с отправкой заказов. В то же время там уже ведётся работа по восстановлению логистики и возвращению к нормальному режиму работы.

Под ударом оказался и крупный бизнес

Значительных убытков понесла и компания Winetime. В предприятии сообщили, что во время ночной атаки восемь российских баллистических ракет попали в основной склад продукции. После попаданий на территории возник масштабный пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС. По информации компании, среди сотрудников пострадавших нет.

В то же время в Winetime назвали потери очень серьёзными. Окончательный масштаб разрушений и размер нанесённого ущерба компания пообещала обнародовать после завершения оценки последствий обстрела. Еще одним предприятием, пострадавшим от ночной атаки, стал офисно-логистический центр компании "Кофитон", специализирующейся на импорте зеленого кофе.

В компании сообщили, что объект получил повреждения, однако основные запасы кофе удалось сохранить. Это стало возможным благодаря своевременно принятым мерам безопасности, которые позволили защитить продукцию от последствий российских ударов.

Удар по логистическому центру

Помимо отдельных предприятий, российский ракетный удар нанес огромный ущерб одному из крупнейших логистических центров под Киевом. Баллистическими ракетами был разрушен логистический комплекс AMTEL в Бучанском районе площадью более 100,2 тыс. кв. м.

По данным ГСЧС, после попаданий вспыхнул масштабный пожар, охвативший два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены более 200 спасателей, 73 единицы техники и три вертолета. По предварительной информации, пострадали два человека.

В результате уничтожения логистического комплекса были утрачены сотни тысяч посылок, медикаменты и гуманитарные грузы, которые хранились на складах. Кроме того, сгорел крупный склад с продукцией для заведений общественного питания, где хранились товары METRO Cash & Carry, FRIANNA FOODS и SANTA-UKRAINE. Огонь уничтожил значительные запасы картофеля фри, замороженных полуфабрикатов, рыбы, морепродуктов и другой продукции, которая поставлялась в рестораны, кафе и сети быстрого питания по всей Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, враг не прекращает терроризировать Харьковскую область обстрелами. Днём 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по почтовому терминалу в пригороде областного центра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!