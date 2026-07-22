Зеленский заявил, что новым начальником Генштаба станет Игорь Скибюк: что о нем известно и какие решения приняты

Президент Украины Владимир Зеленский назвал имя нового начальника Генерального штаба ВСУ. Им станет генерал-майор Игорь Скибюк, занимавший должность заместителя начальника ГШ ВСУ, соответствующий указ готовится.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Также он обозначил спектр приоритетных задач, стоящих перед новым военным руководством страны.

Новым начальником ГШ ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк

22 июля Зеленский провел очередную встречу с представителями военного командования Украины – как с теми, кто покидает свои посты, так и с теми, кто приходит им на смену.

"Определили порядок дальнейших действий. Сегодня будут оформлены решения о замене руководства Вооруженных Сил Украины — соответствующие указы готовятся", – подчеркнул президент.

Он также назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ. Его выбор был сделан с учетом позиций новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и и.о. министра обороны Евгения Хмары.

"Новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк – очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и в дальнейшем функционировали абсолютно слаженно. Так же совместно определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства", – отметил глава государства.

О чём ещё говорили на встрече

Президент также сообщил, что в ходе встречи ее участники обсудили, какие организационные решения должны быть реализованы. Среди приоритетных – те, которые касаются развития украинских киберсил, подготовки воинов и усиления возможностей подразделений ВСУ, развития корпусной системы.

"Было отмечено, что приоритетом для реальной способности Вооруженных Сил Украины выполнять оборонные задачи является практичный, эффективный процесс мобилизации", – отметил Зеленский.

Он добавил, что воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Силы обороны Украины за выполнение плана дальнобойных ударов поРоссии, а также за ритмичность в проведении мидл-страйков.

"Евгений Хмара занимается решением тех вопросов, касающихся снабжения для дальних и средних ударов, которые обсуждались в последние дни с боевыми командирами и производителями оружия", – добавил он.

Участники встречи также проанализировали текущую ситуацию и выполнение оборонных задач на Александровском направлении, в Донецкой области и на других участках фронта, где ведутся интенсивные бои.

"Благодарю все украинские подразделения за силу и полноценное проведение соответствующих операций", – сказал глава государства.

Он добавил, что были определены шаги, решения и назначения должностных лиц, которые должны ускорить реализацию ключевых инициатив в сфере защиты воздушного пространства: речь идет, прежде всего, об антибаллистической программе "Фрейя", работе с Соединёнными Штатами по вопросу лицензий на производство "Рatriot", а также о сотрудничестве с европейскими партнёрами в рамках определённых совместных программ.

Игорь Скибюк: что известно о новом начальнике ГШ

Генерал-майор Игорь Анатольевич Скибюк (1977 г.р.) с 3 июня 2025 года занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Украины.

В 1998 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск – и в том же году начал службу в ВСУ.

Еще два диплома Скибюк получил в Национальном университете обороны Украины: один – в 2011 году, второй – в 2024 году.

Новый начальник ГШ прошел все ступени военной службы, начиная с командира аэромобильного взвода 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады

В разное время занимал должности заместителя командира бригады – начальника воздушно-десантной службы, начальника штаба – первого заместителя командира ОДШБр, в 2022 году командовал 80-й десантно-штурмовой бригадой, возглавлял штаб командования ДШВ и был заместителем командующего, а с февраля 2024 года — и командующим Десантно-штурмовыми войсками.

В 2001–2002 годах Скибюк командовал специальным взводом специальной роты Украинского миротворческого контингента в Косово, Республика Сербия.

Когда же Россия напала на Украину, он плечом к плечу с другими украинскими воинами, прошедшими закалку уже во времена Независимости, встал на защиту государства.

В частности, Скибюк отличился в боях за Харьковскую область в 2022 году. Он командовал подразделениями 80-й ОДШБр, которые проводили поисково-ударные действия по уничтожению врага в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск. Под его командованием воины бригады освободили от оккупантов ряд населенных пунктов на востоке Украины.

Награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами. За освобождение Изюма он был удостоен звания Героя Украины. Также Скибюк является кавалером ордена Богдана Хмельницкого II и III степени.

Свободный от "совкового" мышления украинский генерал придерживается четкой позиции: российские захватчики не увидят ни минуты покоя, пока не уйдут с украинской земли. И он убежден: украинские воины не только способны освободить Украину от оккупантов, но и непременно сделают это.

"Враг не может быть спокоен, мы будем изгонять его с нашей земли. Освободим до последнего сантиметра. Я каждое утро буду вставать, пить кофе и идти убивать российских захватчиков", – так в свое время формулировал свое кредо Игорь Скибюк.

И теперь у него будет ещё больше возможностей, чтобы воплотить этот замысел в жизнь.

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