Нужно ли военным дожидаться окончания контракта, чтобы подписать новый мотивационный: объяснение Минобороны

Действующим военнослужащим не нужно дожидаться истечения срока действующего контракта, чтобы подписать новый мотивационный. Если военнослужащий подписал мотивационный контракт, действие предыдущего в этот момент прекращается.

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Однако подписать новый контракт можно только с тем подразделением, в котором человек в настоящее время проходит службу. Если же военнослужащий хочет заключить контракт в другой части, ему необходимо сначала официально перевестись в неё. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как заключить новый контракт

Новый контракт вступает в силу со дня его заключения, указанного в приказе по личному составу. Соответственно, старый контракт в этот момент теряет силу.

"Заключить новый контракт можно только с тем подразделением, в котором военнослужащий проходит службу и числится в списках личного состава воинской части. Для заключения контракта в другой части сначала нужно официально перевестись и уже там подавать рапорт на контракт", – сообщают в Министерстве обороны.

Чтобы заключить новый мотивационный контракт, необходимо подать соответствующий рапорт. Военнослужащие Вооруженных сил и Госспецтрансслужбы могут сделать это через приложение "Армия+".

После подачи рапорт сразу поступает в выбранную военнослужащим воинскую часть на рассмотрение. Статус этого рапорта можно отслеживать в разделе "Рапорты".

Если же приложения Армия+ нет или человек заключает контракт не в Госспецтрансслужбе, необходимо обратиться с бумажным рапортом.

Поданный рапорт должны рассмотреть в течение не более 14 дней со дня подачи. После его одобрения можно подписать новый контракт.

Что предусматривают новые контракты

• четкие сроки службы (10 или 24 месяца в зависимости от должности);

• гарантированное право на увольнение без привязки к военному положению;

• отсрочку от повторного призыва после увольнения;

• денежное довольствие, боевые выплаты и другие социальные гарантии.

На какой срок можно заключить контракт

Действующие военнослужащие могут заключить мотивационный контракт на срок 10 или 24 месяца. По истечении срока контракта гарантируется право на увольнение независимо от военного положения.

Если военнослужащий не хочет продолжать службу, то после увольнения он получает отсрочку от призыва: базовые 6 месяцев + дополнительное время отсрочки в зависимости от участия в боевых действиях и общего стажа службы.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поддержал исключение украинских мужчин призывного возраста из механизма автоматической временной защиты в ЕС. По его словам, если такие изменения будут приняты, а оснований для предоставления убежища не будет, эти люди должны будут покинуть Германию.

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