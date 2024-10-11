'Кто-то должен это закончить': Дюбуа пожелал Усику проиграть Фьюри

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) признался, что хотел бы видеть Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше с Александром Усиком (22-0, 14 КО). При этом британец назвал своего соотечественника аутсайдером боя и выразил надежду на сенсацию.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Чемпион супертяжелого веса отметил, что беспроигрышная серия Усика, который продолжает побеждать британских боксеров, должна быть остановлена, а Фьюри явно способен побить украинского боксера.

"Слушайте, ну, апсеты случаются. Ты никогда не знаешь, что произойдет в супертяжелом весе. Это бокс. Я выберу Фьюри, я хочу, чтобы Фьюри победил, но ты никогда не знаешь что-то наверняка. Усик уже какое-то время проходит супертяжей, и кто-то должен закончить это. Надеюсь, что Фьюри сможет это сделать", – сказал Дюбуа.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября и защитил Дюбуа, брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри ответил представителям команды Александра Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

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