"Слава Богу, не я". Бывший коллега Зеленского и звезда "Лиги смеха", ушедший на войну, с иронией отреагировал на назначение Драпатого

Украинский юморист, телеведущий и военнослужащий Игорь Ласточкин, служащий в рядах ВСУ, с юмором отреагировал на назначение генерал-майора Михаила Драпатого новым Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Артист пошутил над кадровыми изменениями в военном руководстве.

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Артист опубликовал в Instagram несколько ироничных сторис. Сначала Ласточкин лаконично написал: "Драпатый, фух, слава Богу, не я".

Впоследствии он поделился еще двумя изображениями, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. На одном из них юморист "превратился" в генерала в парадной военной форме с многочисленными наградами.

Над фотографией он в шутку написал: "Продам форму, не пригодилась".

На еще одном снимке Ласточкин запечатлен рядом с Михаилом Драпатым, также в генеральском мундире. Эту фотографию артист подписал короткой фразой: "Сегодня не мой день..."

Посты появились после того, как президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Глава государства отметил, что решение будет официально оформлено 22 июля, а также поблагодарил предыдущего главнокомандующего Александра Сырского за службу и вклад в ключевые оборонные операции.

Сам Драпатый после объявления кадрового решения обратился к украинцам, поблагодарив президента за доверие и пообещав ответственно выполнять новые обязанности.

Напомним, Игорь Ласточкин сообщил о своей мобилизации в феврале 2025 года. Тогда он опубликовал фото с оружием и военным билетом, написав: "Трудные времена рождают сильных людей!"

Сейчас бывший участник "Лиги смеха", который в свое время выступал на одной сцене с Владимиром Зеленским, служит в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Время от времени он делится шутками и видео со службы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Игорь Ласточкин рассказал, кто из его родных живет в России и как они относятся к войне в Украине.

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