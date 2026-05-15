Станет вакантным: международная федерация выступила с заявлением по бою Усик – Верхувен

Международная федерация бокса (IBF) присоединилась к санкционированию поединка обладателя пояса организации Александра Усика (24-0, 15 КО) против Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Наш соотечественник проведет бой в качестве добровольной защиты, получив соответствующее разрешение.

Об этом сообщает издание The Independent, которое получило соответствующий документ. В нем говорится о том, что для Усика сделано исключение с учетом ротации санкционирующих органов, которые определяют порядок проведения защит чемпионских поясов.

Отмечается, что в случае поражения от Верхувена украинец будет лишен титула, который будет объявлен вакантным. В случае победы Усик сохранит пояс и будет обязан провести его обязательную защиту через 180 или 360 дней.

На днях Всемирная боксерская ассоциация (WBA) также изменила статус боя Усик – Верхувен. Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) также санкционировал поединок.

Напомним, украинец подерется с нидерландцем на вечере бокса The Ring: Glory in Giza.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, бой между Александром Усиком и Рико Верхувеном назвали плевком в бокс.

