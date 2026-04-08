'Ненастоящий': россиянин Гассиев издевательски высказался о бок Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) унизительно высказался о предстоящем поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) против Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Российский боксер назвал бой ненастоящим и выставочным, который станет легким для украинской звезды супертяжелого веса.

Видео дня

Об этом Гассиев заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. 32-летний дагестанец, который проигрывал Усику в 2018 году в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, добавил, что не удивится, если украинец решится на завершение карьеры.

"Не знаю, что сказать. Может быть, это легкий бой для возвращения на ринг, но для меня это ненастоящий бой. Поединок больше похож на шоу, и, возможно, после этого боя Усик завершил карьеру. Черт его знает, что именно будем. Посмотрим, возможно, он действительно уйдет из бокса, а может, этот легкий бой станет для его возвращения, и после этого у него появятся варианты на будущее. И, как я уже сказал, посмотрим, что произойдет", – сказал Гассиев.

Напомним, бой украинца и Верхувена, который представляет Нидерланды и является легендой кикбоксинга, состоится 23 мая в Египте. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Поединок Александра и Рико был санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC).

Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал три своих последних боя на профессиональном ринге. Также украинца обвинили в преступлении против бокса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!