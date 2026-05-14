Статус боя Усик – Верхувен неожиданно изменили за 9 дней до начала

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) получил разрешение от Всемирной боксерской ассоциации (WBA) провести защиту пояса этой организации в ближайшем бою. После специального запроса от нашего соотечественника 23 мая он выставит титул на кон поединка против Рико Верхувена (1-0, 1 КО).

Об этом говорится в заявлении официального сайта WBA. Отмечается, что с учетом статуса Усика и интересов спорта комитет ассоциации разрешил украинца провести защиту чемпионского пояса в бою со звездой кикбоксинга из Нидерландов.

Интересно, что Верхувен в случае победы на сможет стать чемпионом WBA, так как он не входит в рейтинг организации. Если Усик проиграет, то дальнейшая судьба пояса будет определена дополнительным решением. Отметим, что ранее бой Александра и Рико санкционировал Всемирный боксерский совет (WBC).

Напомним, украинец вернется на ринг 23 мая и подерется с Верхувеном на вечере бокса The Ring: Glory in Giza.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

