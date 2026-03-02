'Что он сделал?' Украинский супертяж раскритиковал Усика за новый чемпионский бой

Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал Александра Усика (24-0, 15 КО) за проведение боя с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Особо 35-летнего уроженца Кривого Рога возмутило, что на кону поединка будет стоять чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом Шевадзуцкий заявил в интервью проекту LuskyPunch. По словам супертяжа, Верхувен совершенно необоснованно получил возможность сразиться за титул королевского дивизионе, не имея никаких достижения на профессиональном ринге, что является оскорбительным для боксеров.

"Я считаю, что это неправильно. В мире есть куча боксеров, которые тяжело работают и продвигаются рейтингами, стоят в очереди, чтобы получить этот шанс, а здесь влезает человек из другого вида спорта, который является крутым кикбоксером, но почему ему предоставляют эти преференции? Что он сделал для того, чтобы боксировать за пояс чемпиона мира? Пусть проводит выставочные бои, вопросов нет, или пусть пройдет этот путь и одержит победы и станет претендентом на пояс", – сказал Шевадзукцкий.

Накануне WBC санкционировал добровольную защиту Усиком своего пояса в бою с Верхувеном. А искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

