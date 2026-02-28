Объявлен официально. Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, считает, что чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) победит нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Бой по правилам бокса, который получил название "Glory in Giza", официально состоится 23 мая в египетской Гизе, а на кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Для анализа предстоящего поединка была использована версия GPT-5.2, предназначенная для сложного аналитического сравнения, структурирования данных и формулирования вероятностных оценок на основе доступной информации.

Модель демонстрирует улучшенные показатели в задачах логического вывода, интерпретации статистики и экспертного сопоставления факторов, что позволяет применять её для подготовки аналитических прогнозов в спортивной сфере.

Александр Усик (профессионалы): 22 победы, 0 поражений, 14 — нокаутами (по состоянию на последние данные). Основные сильные стороны: высокая техника, активный темп, отличная работа корпусом и ногами, тактическая гибкость. Боксер с доказанной историей боев на высшем уровне, включая титульные поединки в супертяжах.

Соперник Рико Верховен известен в кикбоксинге: значительный опыт в ударах ногами и в стойке, хорошие габариты и сила удара. Однако в профессиональном боксерском боксе мало боев на высоком уровне; традиционный кикбоксерский стиль не полностью коррелирует с навыками, необходимыми для успеха против элитного боксерского мастера на дистанции 12 раундов.

Ключевые факторы:

Усик имеет более высокую боксерскую технику и опыт в титульных боях.

Верховен может создать угрозу в коротких сериях и в контратаке, но адаптация к боксу на высоком уровне является вопросом.

Тактика Усика скорее всего будет базироваться на контроле дистанции, работе ногами, смещениях и вариациях ударов.

Вероятный исход: учитывая техническое преимущество Усика, его адаптированность к боксерским правилам и уровень соперников в карьере, прогноз более вероятен на победу Усика по очкам или техническим решением, если поединок зайдет в поздние раунды. Высока вероятность того, что Усик будет доминировать в джебе и работе первым номером.

В этом прогнозе не учтены возможные травмы, тактические изменения в день боя или другие непредсказуемые факторы.

