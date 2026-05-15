"Вы финансируете РФ, против вас открыто дело": в Украине активизировалась новая схема мошенников

В Украине участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам от имени сотрудников СБУ и других правоохранительных органов, запугивают вымышленными уголовными делами и требуют деньги. В спецслужбе сообщили, что аферисты используют психологическое давление и пытаются вызвать у людей панику.

О новой волне афер официально предупредила Служба безопасности Украины. Чаще всего жертвам заявляют, что против них якобы открыто уголовное производство за:

"государственную измену";

"финансирование РФ";

"покупку запрещенных товаров";

"сотрудничество с врагом".

Чтобы сделать схему более убедительной, мошенники присылают людям в мессенджеры поддельные повестки на допрос. Также дельцы используют фейковые документы или фото "служебных удостоверений".

После этого начинается главный этап схемы. Человеку предлагают "решить вопрос" и избежать уголовной ответственности. Для этого требуют срочно перевести деньги якобы "на проверку", "для подтверждения непричастности" или "для закрытия дела".

В СБУ отмечают: настоящие сотрудники спецслужбы не требуют переводить средства и не просят сообщать банковские данные. Кроме того, они вообще не проводят "дистанционных проверок" через мессенджеры.

Правоохранители призывают граждан не поддаваться на давление и соблюдать базовые правила безопасности. В частности, в случае получения подозрительных звонков или сообщений рекомендуют:

записать номер телефона собеседника;

сохранить скриншоты переписки;

не сообщать данные банковских карточек;

не осуществлять срочных переводов;

проверять информацию только через официальные источники.

В спецслужбе отдельно отметили, что проверять информацию нужно через официальный сайт СБУ и верифицированные страницы ведомства в соцсетях. Если человек уже стал жертвой подобного вымогательства или получил подозрительное сообщение от лиц, называющих себя сотрудниками СБУ, в ведомстве советуют немедленно обращаться:

на горячую линию СБУ по номеру 1516;

на электронную почту [email protected] или [email protected];

в чат-бот "Спали ФСБшника".

Схема работает не только в Украине

Аналогичные или очень похожие способы выманить средства у украинцев используют и за рубежом. В частности, в Польше злоумышленники рассылают SMS-сообщения, притворяясь полицейскими Центрального бюро расследований полиции (CBŚP) и запугивая несуществующими "открытыми делами".

"Приходит вам SMS, будто вы подозреваемый по какому-то делу или находитесь под каким-то особым контролем полиции. Чаще всего приходит со ссылкой якобы на ваше дело", – рассказала украинка, которая получила такое сообщение.

Попытка перейти по такой ссылке может привести к получению мошенниками личной информации, банковских учетных данных или другой конфиденциальной информации, предупреждают в полиции. Также мошенники могут пытаться связаться с жертвой по телефону или через популярные мессенджеры и выманить деньги уже с помощью психологического давления.

