В Рязани взрывы и пожар. Что происходит, фото, видео

В ночь на 15 мая над российской Рязанью начали раздаваться мощные взрывы. По состоянию на пять часов утра взрывы еще продолжаются, в городе бушует пожар. Также наблюдается сильное задымление.

Официальной информации от властей на месте и российских спасателей и захватчиков о событиях в Рязани пока нет. Однако Osint-сообщество Exilenova+ собрало многочисленные видео от горожан и утверждает, что под атакой находится рязанский НПЗ.

Осторожно: нецензурщина, еще и на русском! 18+!

Люди в городе рассказывают, что слышали и даже видели "украинские беспилотники", и якобы работу ПВО. В одном из районов города пожар, говорят они.

По их словам, взрывы начали раздаваться около двух часов ночи. В целом отмечается, что в разных частях города было слышно десятки громких взрывов.

Административный центр Рязанской области в последнее время известен украинцам прежде всего Рязанским нефтеперерабатывающим заводом. Этот НПЗ – один из крупнейших в РФ.

Начиная с ноября 2025 года рязанский НПЗ уже неоднократно становился мишенью для украинских дронов.

Генеральный штаб ВС Украины подтвердил поражение нефте- и газоперерабатывающего заводов российских оккупантов. Речь идет о заводах "Ярославский" и "Астраханский".

Оба предприятия являются важными инфраструктурными объектами оккупантов и привлечены к обеспечению потребностей военно-промышленного комплекса РФ.

Также ранее украинские беспилотники атаковали Тамань Краснодарского края. Целью удара стал морской порт, который ведет деятельность по перевалке различных грузов на экспорт.

