Назван неожиданный транслятор боя Усик – Верхувен в Украине: кто покажет бокс

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) возвращается в ринг 23 мая в Египте. На вечере бокса The Ring: Glory in Giza наш соотечественник сразится со звездой кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО).

За три недели до поединка был объявлен официальный транслятор шоу в Украине. Впервые поединок Усика будет показан на видеоплатформе "Киевстар ТВ", говорится на сайте оператора мобильной связи.

На площадке будет доступен прямой эфир полного вечера бокса, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая на специальном канале "Киевстар ТВ Усик – Верхувен".

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет "Премиум HD", который стоит 200 гривен в месяц, а также на его аналогах – тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам. Отметим, что абоненты "Киевстар" могут бесплатно подключить доступ к ТВ с помощью услуги "Суперсила".

