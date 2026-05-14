"Для начала переговоров с Украиной Зеленский должен отдать приказ о выводе войск с Донбасса и других регионов России", – сказал пресс-секретарь Путина. Это и есть реальный ответ тем, кто говорит: "Отдайте ему Донбасс, и все прекратится".

Далее текст на языке оригинала.

Це не війна за території. Путін не починав війну заради залишків Донецької області. Не це було "першопричинами конфлікту". Будь-який варіант мирної угоди, а їх ми бачили за цей рік чимало, традиційно містив лише один пункт щодо територій. І десятки інших пунктів, які стосуються українського суверенітету та майбутнього України.

Обмеження суверенітету України, вирішальний вплив на внутрішню і зовнішню політику, "русскій мір" з російською мовою та РПЦ, а також обмеження армії, демонтаж військового виробництва та заборона на співпрацю з НАТО. Жодна з цих вимог не досягається окупацією Донецької області. Це все вимоги політичного характеру, а отже, якщо вони і можуть досягатися, то лише шляхом переговорів та підписання політичного документа.

І саме про це сьогодні каже прессекретар Путіна: здачу Україною своїх територій Кремль розглядає як умову для початку переговорів. Причому Пєсков каже не лише про Донбас, а про "інші регіони Росії", якими вони вважають Запорізьку та Херсонську області.

Впродовж багатьох місяців серед українців просувається думка, що війна не закінчується, оскільки Зеленський не хоче здати Краматорськ. Проте насправді для такого немає жодних підстав. Україна має здати Краматорськ, Запоріжжя та Херсон, і лише після цього Путін спуститься до того, щоб ще раз нагадати про "русскій мір" та інші політичні вимоги. Але ні про яке завершення війни в такому разі не йдеться.

Вимагаючи виходу ЗСУ з українських міст як "передумову" для переговорів, Кремль насправді вимагає від нас демонтажу власної держави своїми руками. Очевидно, що це не шлях до завершення війни, а запрошення до її наступної, ще більш кривавої фази, де обеззброєна та принижена Україна залишиться сам на сам з агресором. Тому не варто обманювати себе примарними ілюзіями швидкого завершення. Зупинити війну можуть лише самі українці, які мають сконцентруватися на обороні та утриманні країни від поразки. Це єдиний реальний варіант, доступний нам з першого дня війни.